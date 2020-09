Chiny uznają zasady regionalizacji w związku z ASF?

Jak informuje KZP-PCTh POLPIG, trwają obecnie intensywne rozmowy niemiecko-chińskie, na rzecz uznania przez azjatyckiego giganta zasad regionalizacji w związku z ASF.

Jak informuje Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej "POLPIG", trwają obecnie rozmowy pomiędzy stronami niemiecką i chińską, które mają na celu uznanie przez Chiny zasad regionalizacji w związku z występowaniem ASF. Pozytywny przebieg rozmów byłby doskonałą wiadomością również dla Polskich producentów - oznaczałoby to że Niemcy mogą wznowić sprzedaż na rynek chiński wieprzowiny pochodzącej z regionów wolnych od pomoru. Tym samym obniżeniu uległaby presja cenowa w całej Europie.

Jak informuje POLPIG, na razie nie znamy żadnych szczegółów na temat przebiegu rozmów, nie mniej na horyzoncie pojawiła się nadzieja na poprawę sytuacji na rynku.

Druga pozytywna wiadomość, to wznowienie eksportu do Chin wieprzowiny produkowanej przez holenderski koncern VION. Uprawnienia eksportowe stracil on kilka miesięcy temu na skutek wystąpienia w jednym z zakładów dużego ogniska COVID-19.