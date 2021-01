Chiny: W 2020 r. ubito 527 milionów świń

Chińska produkcja wieprzowiny spadła w ubiegłym roku w mniejszym stopniu niż wcześniej przewidywano.

Jak podał chiński urząd statystyczny, według wstępnych danych w 2020 r. wyprodukowano 41,13 mln ton wieprzowiny. To o 1,42 mln ton, czyli 3,3 proc. mniej niż w 2019 roku. Rok wcześniej produkcja spadła o 21,3 proc. z powodu skutków afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Według chińskich statystyk w 2020 roku ubito około 527 milionów świń. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to spadek o 17 mln sztuk, czyli o 3,2 proc. Wydaje się, że największe problemy z ASF w Chinach zostały przezwyciężone. W ostatnich miesiącach, dzięki ogromnej pomocy rządowej, odnotowano rosnącą liczbę ubojów i zwierząt.

Według oficjalnych informacji ASF jest pod kontrolą, dzięki zwiększonym środkom bezpieczeństwa biologicznego. Pogłowie trzody chlewnej w końcu grudnia 2020 r. wyniosło 406 mln sztuk, czyli o około jedną trzecią więcej niż na koniec 2019 r. Efektem jest znaczny wzrost produkcji wieprzowiny, której w IV kwartale 2020 r. było około 13 mln ton, w porównaniu z 2019 r. ponad 21 proc. więcej.

W przypadku pozostałych gatunków mięsa, według chińskich statystyk państwowych, w 2020 r. nastąpił konsekwentny wzrost produkcji rok do roku. Umiarkowany wzrost dla wołowiny, wyniósł 0,8 proc. do 6,72 mln ton, a baraniny 1,0 proc. do 4,92 mln ton. Znacząco wzrosła produkcja mięsa drobiowego, o 5,5 proc. do 23,61 mln ton. Ponadto wyprodukowano 4,8 proc. więcej jaj.

Ogółem chińska produkcja mięsa, w u.br. wyniosła 76,39 mln ton i była o 0,1 proc. niższa od poziomu z 2019 r. Produkcja mleka wzrosła rok do roku o 7,5 proc. do 34,3 mln ton.