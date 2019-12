Chiny w 2020 roku obniżą cła przywozowe na wieprzowinę

Chiny od nowego roku obniżą cła na ponad 850 produktów, łącznie z wieprzowiną.

Tłem tego jest wpływ wojny handlowej z USA, która w coraz większym stopniu rzutuje na chińską gospodarkę. Ogromne jest też znaczenie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na podaż wieprzowiny w Chinach.

Chiny i USA próbowały na początku grudnia ostudzić przedłużającą się wojnę handlową i ogłosiły umowę w fazie 1., aby obniżyć niektóre amerykańskie cła w zamian za więcej chińskich zakupów amerykańskich produktów rolnych i innych towarów.

Chiński skarb państwa ogłosił teraz, że taryfa na mrożoną wieprzowinę spadnie z 12 do 8 procent, ponieważ Chiny próbują zlikwidować ogromną lukę podażową, a chińskie pogłowie świń zostało zredukowane o połowę z powodu afrykańskiego pomoru świń.

Pekin zrezygnował jednak w ostatnich tygodniach z dodatkowych ogłoszonych taryf na import soi i wieprzowiny w USA, aby pokazać swoją dobrą wolę wobec USA w sytuacji, gdy oba kraje zbliżają się do podpisania umowy handlowej.

Cła na wieprzowinę w USA, obecnie do 72 procent, zostaną obniżone do 68 procent, kiedy obniżka podatków wejdzie w życie w 2020 roku.

Pekin wdrożył i zaplanował szereg środków w celu zwiększenia produkcji trzody chlewnej, przy jednoczesnym zwiększeniu importu różnych rodzajów mięsa w celu zaspokojenia popytu krajowego. Chiny sprowadziły w listopadzie 229 707 ton wieprzowiny, co stanowi wzrost o ponad 150 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Chiński import wieprzowiny wyniósł 1,733 miliona ton w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2019 roku, co stanowi wzrost o 58 procent w porównaniu z 2018 r. Prawie cały import wieprzowiny do Chin to wieprzowina mrożona. Unia Europejska (zwłaszcza Niemcy i Hiszpania), Kanada i USA należą do czołowych eksporterów.

Chiny obniżą również cła importowe na inne nierolnicze produkty. A od 1 lipca 2020 r. planują dalsze obniżenie ceł importowych na niektóre produkty technologii informatycznych.