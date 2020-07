Chiny wstrzymały import wieprzowiny z Holandii

Jak podaje agencja prasowa Reuters od niedzieli 28 czerwca Chiny zablokowały praktycznie cały import wieprzowiny z Królestwa Niderlandów (dawniej Holandii). Zakaz dotyczy czterech zakładów i możliwe, że w najbliższym czasie zostanie nałożony na cały kraj. Powodem tej decyzji są liczne zakażenia pracowników holenderskich rzeźni wirusem SARS-Cov-2.

Pierwsze informacje o możliwości całkowitego wstrzymania importu wieprzowiny z Holandii przez Chiny napłynęły wczoraj, ze strony holenderskich zakładów mięsnych. Powodem takiej decyzji miałyby być liczne zakażenia SARS-Cov-2 wśród pracowników rzeźni – informuje Jacek Strzelecki ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego.

Jednocześnie podkreśla, że jeszcze wszyscy czekają na oficjalne stanowisko ze strony chińskiej, jednak jeśli do tego dojdzie, to można powiedzieć, że będzie to wyraźny ukłon w stronę Amerykanów, którzy mimo politycznej walki Waszyngton-Pekin w kuluarach mocno i skutecznie zabiegają o większe otwarcie chińskiego rynku dla swojej wieprzowiny oraz innych produktów rolnych.

Wiemy, że USA również miały i nadal mają spore problemy z zachorowaniami na COVID-19. W pewnym momencie, tamtejsza produkcja w zakładach mięsnych została wstrzymana lub znacząco ograniczona.

Mimo tego, pierwsze decyzje o wstrzymaniu importu mięsa przez Chiny z powodu koronawirusa dotyczyły Unii Europejskiej i niemieckiego giganta Tonnies. Później to samo postępowanie zastosowano wobec amerykańskiego producenta mięsa drobiowego Tyson Foods.

- W przypadku utrzymania zakazu przywozu mięsa z Holandii, będzie to oznaczało, że niewyeksportowana nadwyżka zostanie szybko wpompowana w unijny rynek. Już dzisiaj słyszymy o kolejnych przecenach na elementach tuszy. Znacząco traci karkówka, na której zakłady aktualnie powinny zarabiać. Jeśli taki trend się utrzyma w kolejnych miesiącach, to będzie oznaczało, że część zakładów będzie musiała dokonać restrukturyzacji swoich działań i poszukać oszczędności, by zachować konkurencyjność – mówi Strzelecki.

Wczorajsze notowania półtusz wieprzowych na tzw. dużej giełdzie nie napawają optymizmem. Cena z tygodnia na tydzień spadła o 6 eurocentów. Każde ograniczenie handlu wieprzowiną poza UE, będzie skutkowało podobnymi zmianami.

- Holendrzy tracąc rynek chiński dla swojej wieprzowiny, oczywiście ucierpią, ale pamiętajmy, że wysyłają tam nadal szereg produktów pochodzenia zwierzęcego. Z powodzeniem w Chinach sprzedawane są mleko i przetwory mleczarskie, wołowina. Tak więc, ich handel i działania dyplomatyczne, by otwierać chiński rynek dla kolejnych holenderskich produktów rolnych i żywnościowych nadal będą prowadzone przez holenderski rząd jak i holenderskie branżowe organizacje rolne. Można powiedzieć, że choć Holendrom to embargo przyniesie wyraźną stratę ekonomiczną, to w praktyce wyrządzi im większą na chińskim rynku stratę wizerunkową – mówi Strzelecki.

Niepokojące jest to, że wchodzimy w cykl oddziaływań politycznych i wykorzystywania problemów epidemii we wspólnej wymianie handlowej. - My praktycznie dzisiaj nie mamy żadnych znaczących interesów z Chinami i nie potrafimy ich zainicjować. To jest skutkiem niestety małej wiedzy o potrzebach Chin, a to zaś wynika z braku realnej strategii będącej skutkiem solidnego rozpoznania rynku. Epidemia oraz wywołana nią nadprodukcja stają się idealnymi argumentami do nacisków na rządy różnych krajów i robienia pod nie interesów gospodarczych. Tymczasem nasze podejście do współpracy z Chinami nie zmienia się od lat, a od pewnego czasu swoje cele uzależniamy od relacji z USA. Dlatego nie jestem zaskoczony tym co się dzieje - mówi Jacek Strzelecki.

Niestety tego rodzaju zawirowania w handlu międzynarodowym niosą ze sobą wysoki wskaźnik niepewności. - Na pewno będą kierowały polską produkcję świń w kierunku umocnienia tuczu nakładczego. Ten typ produkcji z jednej strony zapewnia uzyskanie surowca jednolitego jakościowo oraz gwarancję jego odbioru i zapłaty rolnikowi, ale z drugiej strony ogranicza tradycyjną metodę hodowlę świń w gospodarstwach - wyjaśnia ekspert.

Nie da się ukryć, że warunki funkcjonowania hodowców trzody chlewnej są niepewne, a takie sytuacje jak blokady importu wieprzowiny z krajów UE, będą powodowały kolejne wahania rynkowe. Dlatego więcej hodowców będzie poszukiwać takiego odbiorcy, który zapewni im pewną stabilizację.

W obecnej chwili pojawiają się też znaczące obawy o polski eksport drobiu do Chin, który od 3 sierpnia mógłby zostać fizycznie przywrócony.

Jest znaczące ryzyko, że dla Polski prośba o to przywrócenie może być odmowna. Nie tylko ze względu na ryzyko koronawirusa, ale dużą liczbę zakażeń polskiego mięsa drobiowego Salmonellą, zgłaszanych do RASFF. Miejsce „lidera” w skażeniu mięsa Salmonellą, psuje ciężko wypracowany wizerunek polskiej branży drobiarskiej. Na pewno w handlu z Chinami nie możemy ryzykować ani Salmonellą, ani koronawirusem, bo zostaniemy szybko wyrzuceni z tamtego rynku i to na długo.