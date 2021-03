Choiński o cenach tuczników: Uważamy, że problem nie jest rozwiązany

Ceny żywca wieprzowego wzrosły wcześniej niż oczekiwano. Z czego wynika ten trend i czy ma szansę się utrzymać? Jaka jest perspektywa dla producentów trzody pod względem opłacalności? Na te pytania odpowiedział Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

Podwyżki cen tuczników nastąpiły wcześniej niż się spodziewano. Zdaniem Witolda Chińskiego, prezesa Związku Polskie Mięso, wynikają one ze zwiększonego zapotrzebowania mięso związanego ze zbliżającymi się świętami. Jednak obserwowany wzrost cen nie rozwiązuje problemu niskiej opłacalności z jakim zmagają się producenci trzody.

– Uważamy, że problem nie jest rozwiązany. Niestety może być to tylko chwilowa zwyżka przedświąteczna. Zawsze po świętach następował spadek cen. Oby nie nastąpiło to w tym roku, ale musimy wziąć pod uwagę, że magazyny w zakładach mięsnych są pełne. Być może zapotrzebowanie w tej chwili lekko wzrosło, ale wynika to prawdopodobnie z mniejszej podaży żywca na rynek, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Być może jest to wynik nadwyżki, którą mieliśmy pod koniec zeszłego roku i na początku tego i przyszła naturalna podwyżka wynikająca z mniejszej podaży. Oby już się to utrzymało, ale musimy brać pod uwagę, że zakłady mięsne mają pełne magazyny, bo robiły wszystko, żeby skupić tę nadwyżkę z rynku – mówił prezes Choiński.

Jak podkreślił nasz rozmówca, sytuacji nie poprawiał fakt, że Unia Europejska, pomimo starań wielu krajów, w tym Polski, nie wykorzystała dostępnych mechanizmów pozwalających na rozładowanie nadpodaży żywca na rynek.

– Mogłoby to uchronić wielu rolników przed tym co się stało, ponieważ rolnicy mocno odczuli niskie ceny żywca wieprzowego, które były absolutnie poniżej kosztów opłacalności i kosztów produkcji. Wobec tego niezrozumiałe da nas było stanowisko UE, która upierała się, że tego mechanizmu nie wprowadzi. Tym bardziej, że nadwyżki były dość spore. W samej Polsce nadwyżkę obliczyliśmy na ok. 50 tys. ton, a w Niemczech nadwyżki oszacowano na kilkaset tysięcy ton, więc rzeczywiście mieliśmy tutaj duży problem. Stało się jak stało, udało się to przetrzymać. Niestety nie wszystkim rolnikom się udało i nie wszystkim zakładom, bo zakłady też nie są zadowolone z tak dużych wahań cenowych, ponieważ nie są w stanie przewidzieć po jakich cenach później mogą to sprzedać. Przy niskich cenach sieci handlowe ustalają pewne ceny na przyszłość i teraz przy wzroście cen zakłady mięsne znowu będą do tego dopłacały. Także zarabiają na tym jedynie sieci handlowe – zaznaczył prezes Choiński.

Pytany o perspektywę dla producentów trzody pod względem opłacalności nasz rozmówca wskazał, że wiele będzie zależało od uznania regionalizacji m.in. przez Chiny.

– Wszystko będzie zależało od wielu czynników, m.in. od tego czy chociażby Chiny w końcu uznają regionalizację w Europie. Wszyscy na to czekają. Dzisiaj jedynym krajem, który prowadzi duży eksport na rynek Chiński jest Hiszpania i tam ceny są wyższe niż w pozostałych krajach Europy. Wszyscy przewidywali, że jak w Niemczech pojawi się ASF to Niemcy będą potrafili dojść do porozumienia z Chinami i wprowadzić regionalizację, niestety na razie się to nie stało. Trwają rozmowy na poziomie Komisji Europejskiej i poszczególnych krajów, ale na póki co wszyscy czekają na uznanie tej regionalizacji – mówił prezes Choiński.

Jak zaznaczył nasz rozmówca, Polska ma duże doświadczenie w tym zakresie. ASF obecny jest w naszym kraju od 2014 roku, a przez cały ten okres prowadzony jest eksport do Stanów Zjednoczonych, który nie doprowadził do przeniesienia ASF.

– Przykład Stanów Zjednoczonych pokazuje, że ten eksport jest bezpieczny, że kraje takie jak Chiny nie powinny obawiać się eksportu z krajów, w których występuje ASF, że regionalizacja powoduje, że eksport jest bezpieczny. Wobec tego myślę, że to jest następny rok i Chiny będą w końcu mogły uznać regionalizację, choćby za przykładem Stanów Zjednoczonych czy innych krajów jak Singapur czy Filipiny – stwierdził Witold Choiński.

