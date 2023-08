Jak podkreśla Czarniak, poo zeszłotygodniowym mocnym spadku ceny na niemieckiej giełdzie VEZG, w tym tygodniu cena nie zmieniła się i to pomimo zrównania się stawki sesji ISW z dużym parkietem. Obecnie w Niemczech płaci się 2,30 Euro za kg w klasie E, co daje w polskiej walucie 10,31 zł.

Rzadko kiedy się zdarza, aby zarówno formuła ustalania ceny jak i formuła licytacji miały tą sama stawkę. W Polsce na chwilę obecną po zeszłotygodniowym spadku zakłady nadal płacą rolnikom mniej niż za Odrą. Na tą chwilę ceny kształtują się maksymalnie w przedziale 9,50-9,80 w klasie E, czyli jakieś 50-60 groszy niżej od tego, co oferowane jest producentom świń w Niemczech. Jest to stawka, która już może zagrozić płynności finansowej tym rolnikom, którzy zakupują warchlaki, ponieważ do rzeźni trafiają teraz zwierzęta, które były pozyskane w szczycie cenowym. Kwestia, która decyduje o opłacalności tuczu jest cena, w jakiej udało się im wyprodukować/zakupić pasze dla zwierząt, ponieważ na koszty wody, czy też energii nie mamy zbyt wielkiego wpływu – jedynie na zdrowotność stada, oraz to w jakiej wynegocjowanej cenie uda nam się kupić zboże/pasze. - tłumaczy Czarniak

Jak dodaje rzecznik Polsusa sytuacja producentów wyspecjalizowanych w chowie w cyklu zamkniętym jest obecnie nieco lepsza, ponieważ koszt wyprodukowania warchlaka będzie niższy, aniżeli jego rynkowa wartość.

Bartosz Czarniak zwraca też uwagę na to, że w Polsce po raz kolejny ubyło stad świń. Obecnie mamy ich zarejestrowanych 52,9 tys., czyli o 0,9 tys. mniej niż 3 miesiące temu

Z danych pochodzących z ARiMR wynika jednak, że przybyło ponad 700 tys. świń. Tak wiec wniosek jest jeden – małe gospodarstwa coraz bardziej się wykruszają, natomiast duże zwiększają produkcje.

W swoim komentarzu Bartosz Czarniak odnosi się też do możliwych przyczyn ostatnich obniżek cen:

Po pierwsze musimy spojrzeć nie tylko na rynek lokalny, ba, nawet nie europejski, ale na cały Świat. W obecnym momencie Europa jest głównym eksporterem wieprzowiny na Świecie, a to powoduje, ze jeżeli by się nie udało tego mięsa sprzedać na zewnątrz, to całą UE mogłoby zalać mięso, które nie znalazłoby odbiorców w krajach trzecich. Dlaczego to takie ważne to, co piszę? Ponieważ obecnie mamy najdroższą cenę za ten towar. Powoduje to, że kontrahenci poszukują tańszej alternatywy, odwracając się od europejskich handlarzy. Niestety musiało to skutkować obniżeniem ceny tuczników, których to cena w tym momencie jest już tylko 30 groszy wyższa aniżeli największy konkurent UE, czyli USA. Dodatkową przyczyną, która spowodowała spadki cen żywca to…ceny pasz. Owszem, podług potrzeb świń jest za mało, jednakże spadające koszty produkcji, pozwalają handlującym na obniżenie ceny żywca, tak aby zachować opłacalność produkcji producentowi, a zarazem stworzyć konkurencyjność na rynku – przy czym mówimy tutaj o handlu na nowe umowy, bo realizując obecne umowy zakłady najpewniej po prostu…zwiększają sobie marże…wiele z nich mówiło, ze wcześniej musieli dopłacać do umów, tak aby zachować kontrakty, tak więc teraz według tych słów odrabiają straty… - czytamy w analizie eksperta.