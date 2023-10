Zdaniem rzecznika Polsusa, ostatnia obniżka cen w Niemczech była jedynie kwestią czasu:

Po pierwsze zwróćmy uwagę na formułę ISW, która praktycznie nie istniała – brak było handlu na tym parkiecie (do tego stopnia, że ostatnia aukcja przed sesja VEZG nie odbyła się). Był to wyraźny sygnał na konieczność obniżenia ceny. Z czego to wynikało? Hiszpania obniżyła cenę świń we wrześniu o ponad 4 %, a Stany Zjednoczone o ponad 6%. Innymi słowy ceny wieprzowiny na świecie spadają. Europa nie może pozwolić sobie na wyższe stawki, bo inaczej zostanie z drogim towarem, którego nie sprzeda na zewnątrz – a dobrze wiemy jak to by się skończyło: podobny efekt, gdy z dnia na dzień Niemcy przez ASF zostali z całością mięsa, którego nie mogli wyeksportować poza UE. Dlatego też uważam, ze obniżki były nieuniknione i na chwilę obecna uważam ze to nie koniec. Fakt, nie będzie to gonitwa na same dno, ponieważ pogłowie ogólnie spadło i cena zatrzyma się na poziomie, który jeszcze zapewni opłacalność (przy obecnych kosztach), jednakże dotychczasowe poziomy zagrażały odbiciu się cen dla konsumenta – komentuje Bartosz Czarniak