Kosztowne przeróbki i inwestycje w chlewnie, to w chwili gdy nie ma opłacalności w chowie świń może być blokadą do włączania się w ekoschemat Dobrostan zwierząt, zapisany w Krajowym Planie Strategicznym. Na jakie ograniczenia zwracają jeszcze uwagę hodowcy? O tym mówi Bogusław Prałat prezes PZNPŚ, podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie.

Czy hodowcy świń skorzystają na dobrostanie zwierząt w nowej WPR? Nad tym w jakim zakresie i czy w ogóle hodowcy podejmą ten trud zastanawia się dziś wielu. Bogusław Prałat, hodowca świń, jako już kolejne pokolenie prowadzący gospodarstwo rodzinne i jednocześnie prezes Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń podkreśla w rozmowie, że skorzystają nieliczni. Dlaczego?

- Mam nadzieję, że to nie jest wielka klapa, że jeszcze jest co naprawić. Na ten moment praktycznie to jest program, który nie poprawi nic dla trzody chlewnej, nie skorzystają z niego rolnicy. Ten program nie jest łatwo dostępny. Aby z niego skorzystać trzeba mieć albo starodawne gospodarstwo, lub myśląc przy jakiejś budowie w ostatnich latach, albo drogo wybudować i przeinwestować wszystkie swoje pomieszczenia. Na ten moment większość rolników, którzy produkują na rynek nie spełniają tych wymogów, bo w Polsce utrzymuje się lochy w sektorze porodowym w jarzmach porodowych - mówi Bogusław Prałat.

W Krajowym Planie Strategicznym w warunkach realizacji dobrostanu loch, zapisano m.in., że - lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym; dopuszcza się jednak utrzymywanie loch w jarzmie w okresie okołoporodowym nie dłużej jednak niż przez 14 dni.

Bogusław Prałat zwraca też uwagę na to, że z dobrostanu nie powinni być wyłączeni hodowcy zajmujący się chowem świń w cyklu otwartym. Ryzykiem utraty dofinansowania w jego opinii może być warunek odległości siedziby stada, z którego mają pochodzić prosięta kierowane na tucz już w innym gospodarstwie, w tym, które akurat zechce realizować warunki dobrostanu tuczników.

Z praktycznego punktu widzenia może być to dość trudne, ponieważ hodowców, a w tym producentów krajowych warchlaków jest coraz mniej. Dlatego odległości pomiędzy gospodarstwami zainteresowanym współpracą są często większe niż wspomniane teraz w KPS 50 km.

Przypomnijmy, że w ramach dobrostanu tuczników - do płatności kwalifikują się tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w gospodarstwach realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu loch lub tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w siedzibie stada położonej nie dalej niż ok. 50 km od siedziby stada, w której będą utrzymywane tuczniki, w odniesieniu do których realizowany jest dobrostan tuczników (szczegóły zostaną doprecyzowane na poziomie przepisów krajowych) - czytamy w ostatniej wersji KPS.

Jak jest z opłacalnością produkcji trzody chlewnej?

Bogusław Prałat podkreśla, że jest optymistą i zaznacza - to nie jest tak, że my ciągle dokładamy, bo kiedyś już były sytuacje różne, my patrzymy na to w dłuższej perspektywie. Przecież z czegoś te gospodarstwa się rozwijają i funkcjonują ale tak tragicznej sytuacji jak teraz, to jeszcze nie było.

W całym łańcuchu chowu świń z największymi trudnościami mierzą się producenci prosiąt.