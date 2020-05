Coraz bliżej uznania zasad regionalizacji przez Chiny w zakresie ASF

Chiny nie uznają zasad regionalizacji zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt, pod względem występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wszystkie kraje dotknięte tą chorobą, nawet w populacji dzików, tracą możliwość eksportu w tamtym kierunku. Jak mówi Jacek Strzelecki ekspert ds. chińskiego rynku rolno - spożywczego - jest szansa, że wkrótce ten zwyczaj ulegnie zmianie.

Wygląda na to, że wkrótce musi nastąpić przełom i Chińczycy zmienią swoje podejście co do uznawania zasad regionalizacji w zakresie występowania chorób zakaźnych zwierząt.

- W tym temacie na pewno bardzo pomaga ugoda, którą zawarły USA i Chiny, czyli uznanie zasad regionalizacji względem wirusa grypy ptaków w USA. Dlatego stany wolne od choroby mogą eksportować drób do Chin. To na pewno bardzo pomaga w rozmowach z Chinami. My idziemy tu też szerokim frontem tzn. nie tylko polskim ale unijnym i to jest bardzo dobra informacja - mówi Jacek Strzelecki.