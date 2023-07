Liczba ubojów trzody chlewnej w Niemczech jest nadal znacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku.

Mniej świń rzeźnych

Niedobór świń rzeźnych w Niemczech pogłębia się. Liczba ubojów trzody chlewnej w Niemczech jest nadal znacznie poniżej poziomu z ostatnich lat. W maju 2023 r. ubito o około 14 proc. mniej świń niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Oznacza to, że stały spadek pogłowia trzody chlewnej jest nadal wyraźnie widoczny w danych dotyczących uboju.

Spadek liczby ubojów w porównaniu do 2022 r.

Według aktualnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) w maju br. w lokalnych rzeźniach ubito prawie 3,47 mln świń, to o 13,8 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Tym samym różnica w stosunku do wielkości uboju z poprzedniego roku zwiększyła się jeszcze. Od stycznia do maja 2023 r. w Niemczech ubito łącznie 18,01 mln świń. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznaczało to spadek o 1,88 mln zwierząt, czyli o 9,5 proc. Ilość wyprodukowanej wieprzowiny była odpowiednio niższa, bo na poziomie 1,72 mln ton, czyli o 183 tys. ton, albo o 9,6 proc. poniżej poziomu z pierwszych pięciu miesięcy 2022 r.

Wyraźnie widoczne uszczuplenie pogłowia trzody chlewnej

Jak widać już w całym roku, za gwałtowny spadek produkcji nadal odpowiada mniejsza podaż trzody chlewnej z niemieckich chlewni. Od stycznia do maja do ubojni trafiło o prawie 2 mln, czyli o 10,2 proc. mniej niemieckich zwierząt rzeźnych. Z kolei skup zagranicznych tuczników wzrósł o 17,7 proc. do 620 tys. sztuk. Warto jednak zauważyć, że w Nadrenii Północnej-Westfalii liczba ubitych świń wzrosła o 3,8 proc do 6,74 mln sztuk, w przeciwieństwie do tendencji krajowej, podczas gdy w Dolnej Saksonii spadła o około 1 mln lub 15,8 proc. do 5,52 mln.