Jak zapowiedział na początku kwietnia wiceszef resortu rolnictwa Lech Kołakowski, już na przełomie maja i czerwca gotowy ma być projekt nowego programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Gdybyśmy byli złośliwi, spytalibyśmy: który to już raz mówi się o tejże odbudowie?

Złośliwi jednak nie jesteśmy, i zamiast żartów spróbujmy napisać na ten temat kilka konkretów, i zastanowić się, co jest potrzebne, aby owa odbudowa pogłowia faktycznie nastąpiła.

Na dziś nie wiemy, jaki kształt miałby mieć ów program. Jego założenie jest takie, aby z ok. 56 tys gospodarstw produkujących trzodę, liczba ta wzrosła do ponad 100 tys. Czy jest to jednak dobre założenie? Nie sama ilość gospodarstw buduje pogłowie, a przede wszystkim wielkość stad. Tymczasem hodowcom chcącym rozwijać swoją produkcję rzucane są kolejne kłody pod nogi. Niestety dziś rolnik często jest bezbronny w starciu z oporem lokalnych społeczności, a często także samorządów. Tym samym starania o wydanie pozwoleń na budowę trwają latami, i nierzadko kończą się porażką. Potrzebne są zatem rozwiązania prawne, które pozwolą rolnikom bezpiecznie planować swoje inwestycje.

Wykorzystać potencjał produkcyjny

Inwestycje to jedno, co jednak z gospodarstwami do niedawna utrzymującymi świnie? Wszak na przestrzeni dwóch lat, z rynku wypadło około 50 tys. hodowców, którzy dysponują obecnie lepszym czy gorszym zapleczem. Część z tych hodowców zapewne byłaby skłonna wrócić na rynek. potrzebne są jednak mechanizmy zachęcające rolników do wejścia drugi raz do tej samej rzeki. A to po ostatnim kryzysie nie będzie prostym zadaniem.

ASF wciąż groźny

Trzecią rzeczą jest naturalnie ASF. Bez możliwości bezpiecznego planowania swojej produkcji rolnicy niechętnie będą wracać do produkcji trzody chlewnej. Warto tu raz jeszcze odnieść się do planowanego ograniczenia w bioasekuracji małych stad. Jeżeli chcemy, by czerwone strefy w naszym kraju znikały, a w ich miejsce nie pojawiały się nowe, nie możemy dopuścić do tego, by w jakichkolwiek stadach wymogi ochrony biologicznej były obniżane. Poza bezpośrednim ryzykiem związanym z potencjalnym występowaniem choroby, takie działanie ma jeszcze skutek psychologiczny. Skoro w małych stadach nie trzeba przestrzegać pewnych wymogów, to czy właściciele większych gospodarstw będą z taką samą gorliwością przykładać się do bioasekuracji? A czy rolnicy poważnie podchodzący do swojej produkcji będą skłonni się rozwijać widząc, że sąsiad nie przestrzega wymogów ochrony biologicznej?

Sezon ASF otwarty

Tymczasem mówiąc o pomorze, nie sposób nie wspomnieć o tym, że w pierwszej połowie kwietnia ruszył jak co roku „sezon ognisk ASF”. Może to trochę zbyt pochopne sformułowanie po wybuchu jednego ogniska, niemniej sądzę, że na owym jednym ognisku się nie skończy, choć oczywiście mam nadzieję, że zachorowań będzie jak najmniej. Ostatnie ognisko nie jest jeszcze dramatem samym w sobie – jeżeli w okolicy nie pojawią się kolejne stada z ASF, czerwona strefa będzie mogła być zdjęta już po 3 miesiącach od likwidacji tegoż ogniska, co nie przekreśla jeszcze możliwości uwolnienia naszego kraju od ASF świń w tym roku. Dlatego jak co roku, do znudzenia apelujemy do Państwa – przestrzegajmy bioasekuracji! To jedyny oręż jaki mamy w walce z ASF.