Jak informuje specjalista, unijny rynek wieprzowiny wciąż pozostaje pod silnym wpływem niskiej podaży. Według Eurostatu uboje świń w EU-27 w drugim kwartale roku zmalały o 9,5% r/r wobec spadku o 7,8% r/r w pierwszym kwartale , w dużej mierze pod wpływem wyraźnie niższych ubojów w Danii. Produkcja w Polsce w drugim kwartale zmalała o blisko 10% r/r. Krajowe pogłowie świń, według GUS w czerwcu 2023 było mniejsze o 1,8% r/r, jednak był to już mniejszy spadek niż w poprzednich półroczach.

Poprawa relacji między ceną skupu żywca a cenami pasz, wzrost pogłowia loch prośnych (+1% r/r) oraz wzrost importu prosiąt i warchlaków (+8% r/r w okresie pierwszych ośmiu miesięcy roku) mogą sugerować odbicie liczebności krajowego stada świń i tym samym produkcji w dalszych okresach. Prawdopodobne jest, że produkcja wzrośnie na poziomie całej UE.

Według prognoz KE (Short Term Outlook, jesień 2023), w 2024, po dwóch latach spadków, może być wyższa o ok. 1,6% r/r. Wciąż będzie to jednak relatywnie niski poziom (niższy o 9,1% w porównaniu do średniej 2019-2021) - informuje analityk.