W komentarzu przygotowanym specjalnie dla naszej redakcji Grzegorz Rykaczewski – analityk banku Pekao S.A. dzieli się prognozami dla rynku trzody chlewnej. Jak czytamy dalsze podwyżki są możliwe, niewiadomą pozostaje natomiast to, czy nadążą one za wzrostem kosztów produkcji.

Zdaniem specjalisty spadek potencjału produkcyjnego powinien być czynnikiem oddolnie wspierającym ceny skupu

Ceny prawdopodobnie będą zatem rosły, jednak dla podtrzymania dochodowości potrzebna jest także redukcja cen środków produkcji

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami i uzyskać dostęp do treści premium? Już dziś zarejestruj się bezpłatnie na Farmer.pl

„W pierwszej połowie 2022 roku ceny skupu żywca osiągnęły rekordowe poziomy. Sytuacja poszczególnych kierunków produkcji była jednak zróżnicowana. O ile w przypadku bydła czy drobiu wzrost notowań był na tyle silny względem kosztów, że umożliwił osiągnięcie historycznie wysokich poziomów rentowności chowu, to w trzodzie ten obszar pozostał dużym wyzwaniem. Pod koniec lata, kiedy średnia cena skupu trzody przekraczała w Polsce 7,8 zł/kg, relacja ceny skupu żywca i pasz przemysłowych dla tuczników wróciła zaledwie do poziomu średniej wieloletniej, w dodatku po rocznym „dołku”. W dodatku, po październikowej obniżce cen skupu ta relacja znów spadła poniżej średniej” – czytamy w analizie specjalisty.

Spada pogłowie świń

-Poziom cen na rynku wieprzowiny przy bieżących kosztach nie stanowił więc bodźca do rozwoju produkcji i jest to ogólny problem w Unii Europejskiej. Wyraźnie widać to w wynikach pogłowia. W pierwszej połowie 2022 r. kontynuowany był spadek łącznego unijnego pogłowia, w tym w stadzie loch. Szczególnie wysokie ujemne dynamiki zanotowane zostały niestety w Polsce – czytamy.

Jak dodaje Grzegorz Rykaczewski wprawdzie te zwierzęta trafiły do ubojni zwiększając podaż, ale w kolejnych okresach spadek potencjału produkcyjnego powinien być czynnikiem oddolnie wspierającym ceny skupu. Pierwsze oznaki widać już w wynikach produkcji mięsa w trzecim kwartale. W dwóch miesiącach wakacyjnych łączny wolumen ubojów w Unii, wyrażony w masie tuszy, był niższy o 220 tys. t w porównaniu do analogicznej części ubiegłego roku. W ujęciu procentowym oznacza to spadek o 6%. Wrześniowe dane są już dostępne dla Belgii, Danii, Niemiec, Francji i Włoch. Łączny wrześniowy wolumen ubojów w tych państwach był niższy o ponad 100 tys. ton w relacji rocznej, czyli o 11%.

„Niestety coraz większym wyzwaniem staje się popyt na świecie. Stabilnie rośnie chińska produkcja, co ma swój wpływ na import do tego kraju. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa produkcja wieprzowiny w Chinach w 2023 r. będzie niewiele niższa niż w 2018 roku, czyli przed problemami z wirusem ASF w tym kraju. Osłabienie popytu zresztą widać po unijnym eksporcie. Po dziewięciu miesiącach br. sprzedaż zagraniczna z Unii do Chin była niższa o 51% w relacji rocznej. Łączny eksport wieprzowiny z UE był niższy o prawie 20% w relacji rocznej” – czytamy.

Ceny wzrosną, ale co z kosztami?

Jak czytamy w analizie ostatnie miesiące wskazują jednak na możliwą poprawę sytuacji na rynku wieprzowiny. Wprawdzie od stycznia do maja produkcja spadała wolniej niż sprzedaż zagraniczna poza Unię Europejską, lecz już od czerwca spadki produkcji są głębsze niż eksportu. W efekcie następuje zmniejszenie podaży, co daje szansę na wzrost cen na rynku. Niestety wynika ona wprost z redukcji potencjału produkcyjnego w UE.

„Otwartym pozostaje pytanie, czy presja na wzrost cen będzie na tyle silna, aby istotnie poprawić rentowność i - co najważniejsze – utrzymać ją przez dłuższy czas na poziomie, który będzie sprzyjał odbiciu w unijnej produkcji. Słabszy popyt zewnętrzny może ograniczać wzrosty cen skupu, więc może okazać się, że realną szansą na poprawę rentowności będzie osłabienie presji kosztowej, związane z możliwym normowaniem się sytuacji na rynku zbóż, pasz przemysłowych i nawozów. Niestety są to czynniki poza wpływem rolnika, a w dodatku w warunkach trwającej wojny na terenie Ukrainy mogą ulegać dynamicznym zmianom” – czytamy.