Część rolników poszkodowanych przez ASF nie powróci do produkcji świń

Zdaniem Janusza Terki, producenta trzody z powiatu piotrkowskiego, mimo że region od dawna szykował się na wystąpienie ASF, to w praktyce rolnicy w zderzeniu z chorobą napotkali wiele trudności.

W ostatnich miesiącach rolnicy z powiatu piotrkowskiego przekonali się na własnej skórze co to znaczy ASF. Jak mówił w rozmowie z farmer.pl Janusz Terka producent trzody z tamtego regionu, mimo iż powiat od dawna przygotowywał się na wystąpienie choroby, to w praktyce okazało się, że w momencie pojawienia się choroby, czy później - w okresie obowiązywania strefy czerwonej funkcjonowanie producentów było bardzo utrudnione. W konsekwencji doprowadziło to do sytuacji w której część producentów trzody do tej działalności już nie powróci.