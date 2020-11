Część Wielkopolski uwolniona ze strefy niebieskiej!

W myśl ostatniej decyzji Komisji Europejskiej, w kolejnych obszarach naszego kraju zniesiono obszar zagrożenia wytyczony w związku z występowaniem ognisk ASF. Strefy niebieskie zniesiono między innymi w dwóch lokalizacjach w Wielkopolsce.

W zalewie wiadomości - najczęściej negatywnych, jakie codziennie przekazujemy producentom trzody chlewnej wreszcie pojawiła się optymistyczna nuta. W myśl ostatniej decyzji Komisji Europejskiej, kolejne obszary naszego kraju wyłączone zostały z "strefy niebieskiej" związanej z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Zmianą która najbardziej rzuca się w oczy jest likwidacja dwóch obszarów zagrożenia wyznaczonych w obrębie województwa wielkopolskiego: w okolicach Poznania i Leszna.

Strefa "poznańska" obejmująca gminy Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Komorniki, Stęszew, Duszniki i Kaźmierz związana była z wystąpieniem ogniska ASF w gminie Dopiewo na początku kwietnia tego roku. Na wspomnianych obszarach w związku z brakiem potwierdzonych przypadków ASF u dzików obowiązywać będzie obszar ochronny (strefa żółta).

Druga z wielkopolskich stref - "leszczyńska" (związana z ogniskiem ASF potwierdzonym w połowie czerwca) obejmowała swoim zasięgiem miasto Leszno, oraz gminy Osieczna, Lipno, Włoszakowice, Kościan, Krzywiń i Śmigiel. Na tym terenie w związku z pojawiającymi się przypadkami ASF u dzików wprowadzono obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona).

Pozostałe dwie strefy niebieskie obowiązujące w Wielkopolsce - w okolicach Zbąszynia i Kalisza, prawdopodobnie nie zostaną zdjęte szybko. W związku z wystąpieniem na tych terenach więcej niż jednego ogniska (w oby przypadkach ASF potwierdzono w dwóch stadach świń) prawo zezwala na zdjęcie strefy po upływie roku od zakończenia czynności związanych z likwidacją ognisk.

Poza Wielkopolską strefy zdjęto także w innych lokalizacjach. Obszar zagrożenia zdjęto również w województwie lubelskim (gminy Hanna, Włodawa i Wyryki, w których ognisko ASF potwierdzono na początku czerwca), oraz na pograniczu województwa warmińsko mazurskiego i podlaskiego (miasto i gmina Grajewo, gminy Szczuczyn, Prostki, Ełk, Biała Piska, gdzie ognisko ASF potwierdzono pod koniec lipca). We wszystkich z wymienionych obszarów obowiązywać będzie strefa czerwona, co wiąże się z występowaniem w tych regionach ASF u dzików.

Kolejna dobra wiadomość, to wyłączenie kilku gmin województwa mazowieckiego ze strefy czerwonej, co wynika z braku nowych przypadków ASF u dzików na tym terenie. Do obszaru ochronnego przeniesiono gminy Somianka, Jadów, Strachówka, Tłuszcz, Łochów, Korytnica, Liw, Sadowne, Stoczek, Miedzna i Węgrów.

Niestety są też i złe wiadomości: w związku z przypadkami ASF pojawiającymi się w północnej części województwa lubuskiego, do strefy czerwonej włączono obszar gmin Słońsk, Sulęcin i Torzym w powiecie sulęcińskim, gmin Bledzew i Międzyrzec, w powiecie międzyrzeckim, oraz gminy Ośno Lubuskie w powiecie słubickim. Obszarem ochronnym (strefa żółto objęto teren gmin Deszczno, Lubniewice, Skwierzyna, i Przytoczna.