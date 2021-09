Cztery nowe ogniska ASF. Blisko 800 świń do likwidacji

Jak wynika z informacji Głównego Inspektoratu Weterynarii, bilans ostatnich dni to cztery nowe ogniska ASF świń, oraz niemal 800 zwierząt do likwidacji.

Spośród omawianych ognisk ASF (ogniska nr 83-86) dwa potwierdzono w południowo zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego, po jednym zaś na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Największe straty spowodowały dwa pierwsze ogniska, gdzie łącznie przebywało ponad 750 świń. Uwagę przykuwa też ognisko nr 86 - pojawiło się ono bowiem w powiecie legnickim czyli w obszarze w którym do tej pory nie występował ASF świń. Teren ten znajduje się wprawdzie w strefie różowej, jednak ostatnie ognisko ASF dzików potwierdzono blisko półtora miesiąca temu i to w odległości ok. 10 kilometrów od wystąpienia choroby.

Gdzie wystąpił ASF?

83 ognisko ASF w tym roku potwierdzono w miejscowości Rodzone w gminie Lubawa (pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie) w stadzie świń liczącym 314 zwierząt.

84 ognisko ASF w tym roku potwierdzono w miejscowości Rakowice w gminie Lubawa (pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie) w stadzie świń liczącym 447 zwierząt.

85 ognisko ASF w tym roku potwierdzono w miejscowości Ziempniów w gminie Czermin (pow. mielecki, woj. podkarpackie) w stadzie świń liczącym 30 zwierząt.

86 ognisko ASF w tym roku potwierdzono w miejscowości Czernikowice w gminie Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie w stadzie świń liczącym 7 zwierząt.

Od początku roku w wyniku wystąpienia ognisk ASF padło, lub zostało ubitych ponad 35,4 tys. świń. Liczba ta nie obejmuje zwierząt ubitych w wyniku tzw. ubojów prewencyjnych, które powiatowi lekarze weterynarii mają prawo zarządzić w gospodarstwach znajdujących się w promieniu 1 km od ogniska choroby.