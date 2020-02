Czy bioasekuracja daje pewność bezpieczeństwa?

Nowy sezon ognisk ASF zbliża się wielkimi krokami. Jak podkreśliła dr n. wet. Katarzyna Lasiecka, ekspert fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności, hodowcy i lekarze weterynarii są merytorycznie przygotowani. Jednak nie powinniśmy przez to lekceważyć zagrożenia.

Na początku lutego odbyło się spotkanie think tanku fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności, w czasie którego poruszane były problemy gospodarki rolno-żywnościowej m.in rozporządzenie 2017/625, sytuacja dużych dzierżawców rolnych czy opłata cukrowa. Do ekspertów fundacji należy m.in. dr n. wet. Katarzyna Lasiecka którą poprosiliśmy o ocenę poziomu przygotowania do zbliżającego się sezonu ognisk ASF.

Jesienią zeszłego roku odbyło się wiele spotkań, przedstawicieli branży i hodowców, na których przekazywane były bardzo cenne informacje dotyczące bioasekuracji na fermach trzody, jej realizacji i, co istotne, weryfikacji, jak mówiła ekspertka fundacji. Oceniła ona, że gotowość na nowy sezon ognisk ASF pod względem merytorycznym wypada bardzo dobrze, jednak nie należy zapominać o tym, że ustrzeżenie stada przed zachorowaniem nie jest proste, a dodatkowo cały czas pojawiają się doniesienia na temat nowych potencjalnych wektorów wirusa.

Zdaniem Katarzyny Lasieckiej obserwacja rozwoju sytuacji w województwie lubuskim oraz nieprzewidywalność w kwestii przenoszenia się wirusa, powinna skłaniać do ostrożności w ferowaniu wyroków na temat bezpieczeństwa stad.

– Dlatego przy zwalczaniu wszelkiego rodzaju jednostek chorobowych o charakterze zakaźnym kluczowe znaczenie ma to jak bardzo my, jako hodowcy i lekarze weterynarii, jesteśmy świadomi tego, że wirusy, bakterie, mogą razem z nami wniknąć do stada – mówiła ekspertka – Najistotniejsze na tę chwilę będzie z naszej strony realizowanie tych zasad z zastrzeżeniem, że bioasekuracja daje nam dużo rozwiązań, które ograniczają ryzyko wystąpienia jednostki chorobowej, ale nie możemy na to patrzeć jak na 100 procentową gwarancję – dodała.