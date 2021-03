Czy czekają nas dalsze podwyżki cen tuczników?

O aktualnej sytuacji na rynku żywca wieprzowego rozmawiamy z Aleksandrem Dargiewiczem, prezesem zarządu Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej „POLPIG”.

Wydarzenia ostatnich kilku tygodni wlały w serca producentów trzody chlewnej nieco optymizmu. Pierwszy raz od wielu miesięcy z rynku zaczęły bowiem docierać pozytywne sygnały. Środowe notowanie niemieckiej dużej giełdy sprawiło, że ceny niemalże wróciły już do poziomu sprzed potwierdzenia ASF w Niemczech. W ślad za nimi podążają również krajowe skupy. Na początku tygodnia za półtusze w klasie E płaciły one przeciętnie 6,08 zł netto za kilogram, przy czym dane te pochodzą jeszcze sprzed podwyżki na rynku niemieckim. Należy oczekiwać, że w naszym przyszłotygodniowym notowaniu ceny tuczników będą o kilkadziesiąt groszy wyższe. Wydaje się zatem, że rynek powoli podnosi się z ostatniego kryzysu. Co jest tego przyczyną?

- Obecnie obserwowana sytuacja na rynku cieszy wszystkich producentów, tak do końca nie wiemy jeszcze jednak jakie czynniki odpowiadają za dość dynamiczny wzrost cen. Jeszcze na koniec ubiegłego roku obserwowaliśmy wzrost pogłowia świń w Unii Europejskiej, co przekładać powinno się również na wyższą produkcję i podaż wieprzowiny. Tymczasem okazuje się, że pomimo popytu ograniczonego przez pandemię COVID popyt na wieprzowinę rośnie – tłumaczy Aleksander Dargiewicz, prezes zarządu KZP-PCTh „POLPIG”.

Jak dodaje, na chwilę obecną trudno powiedzieć na ile obecne trendy mają charakter trwały.

- Brakuje nam pełnych danych, które pozwoliłyby prawidłowo zdiagnozować sytuację i odpowiedzieć na pytanie czy ostatnie podwyżki mają charakter krótkotrwały, czy dobra koniunktura będzie się utrzymywać. Jeżeli założymy, że ze względu na realizację programu szczepień COVID będzie powoli ustępował, i kolejne gałęzie gospodarki (w tym hotele, gastronomia i branża turystyczna) zostaną odmrożone, wówczas popyt na mięso powinien dynamicznie rosnąć, co przełoży się na wysokie ceny skupu wieprzowiny – mówi w rozmowie z naszym portalem Aleksander Dargiewicz.