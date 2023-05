Jak czytamy w najnowszej prognozie analityków PKO BP, istnieje jeszcze przestrzeń do dalszego wzrostu cen żywca wieprzowego.

Jak czytamy w najnowszej analizie specjalistów banku PKO BP, pogłowie świń w Unii Europejskiej na koniec zeszłego roku było najniższe od ponad 20 lat. W grudniu średni spadek pogłowia w całej Unii wyniósł ponad 5 proc. w ujęciu rocznym, przy czym na wielu wiodących rynkach obniżki pogłowia były znacznie wyższe. Przykładowo w Niemczech populacja trzody skurczyła się o 10 proc. rok do roku, zaś w Danii aż o 12 proc. W konsekwencji liczba ubojów świń w czwartym kwartale ubiegłego roku były niższe o ponad 7 proc. w ujęciu rocznym. Prognozy KE wskazują na to, że unijna produkcja wieprzowiny w 2023 roku spadnie o kolejnych 5,1 proc, i może tym samym ukształtować się na poziomie najniższym od 2001 roku Analitycy prognozują, że niskie pogłowie, a co za tym idzie wysokie ceny żywca stworzą w drugiej połowie roku warunki do odbudowy pogłowia świń.

Sytuacja na rynku chińskim

Jak czytamy w analizie, w Chinach, po dość wyraźnym odbiciu w 2022 (+17% rok do roku), dynamika produkcji wieprzowiny może wyhamować do 0,2% w ujęciu rocznym (za USDA). Z jednej strony jest to efekt niskich cen w tym kraju, które nie zachęcają do zwiększania stad, z drugiej strony wciąż mogą występować ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się ASF w Chinach.

Mniej mięsa na eksport

Na początku roku pogłębił się spadek unijnego eksportu wieprzowiny – według Eurostatu sprzedaż na rynki trzecie w lutym i styczniu zmalała o 20% rok do roku po spadku o 5% w ujęciu rocznym w czwartym kwartale ubiegłego roku. Zmniejszyła się przede wszystkim sprzedaż na rynki azjatyckie, w szczególności do Chin, Korei Płd. i na Filipiny. Wpływ na spadki w większym stopniu mogła mieć zmniejszona podaż niż czynniki popytowe.

Rekordowe ceny żywca wieprzowego

Spadki produkcji przekładają się na silne podwyżki cen trzody chlewnej. W marcu ceny skupu w Polsce osiągnęły najwyższy w historii poziom 8,61 zł/kg (wg GUS), tj. wyższy o 31% rok do roku. Kwietniowe notowania trzody na VEZG sugerują kolejny rekordowy poziom cen w kraju. Deficyt świń na unijnym rynku widać także po wzrostach cen prosiąt (+67% w ujęciu rocznym średnio w UE w marcu).

Prognozy są optymistyczne

Analitycy oczekują, że przeciętna cena skupu trzody chlewnej w 2023 będzie wyższa o 19-25% rok do roku. Jest to bardziej dynamiczny wzrost niż oczekiwano jeszcze pod koniec 2022. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dynamika cen do końca roku utrzyma się na dodatnim poziomie, choć z uwagi na bazę odniesienia będzie stopniowo maleć. W kierunku obniżek będą oddziaływać: taniejące w ślad za zbożami pasze, mniejsza presja ze strony kosztów zużycia nośników energii oraz bariera popytu związana ze spadkiem siły nabywczej konsumentów w warunkach wysokich cen mięsa.