O ile w przypadku produkcji tuczników możemy mówić przynajmniej o rekordowo wysokich cenach – choć nie zysku, to w przypadku rynku warchlaków ceny zwierząt pozostają umiarkowane, koszty zaś rosną.

W poprzednim artykule skupiliśmy się przede wszystkim na opłacalności tuczu. W tamtym przypadku pewnym pozytywem jest choćby to, że rosnącym kosztom produkcji towarzyszy wzrost cen żywca. Choć nieproporcjonalny, to jednak znaczący. Niestety, nie da się tego powiedzieć o sytuacji producentów warchlaków. Tu mamy do czynienia z raczej przeciętnymi cenami sprzedaży zwierząt, zaś koszty produkcji rosną w podobnym tempie, co nakłady związane z tuczem.

Dlaczego warchlaki nie drożeją?

Wraz z odbudową cen tucznika, która rozpoczęła się zimą tego roku, szedł początkowo w parze także wzrost cen warchlaków. I tak o ile w styczniu zwierzęta o masie 30 kg kosztowały poniżej 200 zł, tak już w marcu ich cena osiągnęła granicę 350 zł. Początkowy optymizm szybko wyparty został jednak przez szarą rzeczywistość (...).