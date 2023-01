Jak mówi przewodniczący Funduszu pomysł ten jest z pewnością wart rozpatrzenia.

Czy wzorem Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, również FPMW wstrzyma wsparcie dla producentów tzw. zamienników mięsa?

Zdaniem przewodniczącego komisji zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, pomysł wprowadzenia takich regulacji w kontekście wieprzowiny jest wart rozważenia

Chcesz uzyskać dostęp do treści premium? Załóż bezpłatne konto na Farmer.pl!

Wczoraj dotarły do nas informacje mówiące o tym, że władze Funduszu Promocji Mięsa Wołowego zdecydowały się na wycofanie wsparcia dla firm posiadających w swojej ofercie tzw. zamienniki mięsa. Jak informuje nas Janusz Walczak, przewodniczący Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, póki co wniosek ten nie był jeszcze rozpatrywany przez władze organizacji, nie mniej jest to jednak pomysł wart uwagi:

-Na ten moment nie wpłynęły jeszcze w tym temacie żadne wnioski, jest to jednak z pewnością temat wart rozważenia podczas najbliższego posiedzenia komisji zarządzającej Funduszem. Wspierając producentów zamienników mięsa działamy bowiem poniekąd wbrew sobie, ale też wbrew interesom samego konsumenta. Szczególnie dużym problemem jest...