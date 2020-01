Czy jesteśmy gotowi na wycofanie ZnO z pasz dla świń?

Do wejścia w życie zakazu stosowania leczniczych dawek tlenku cynku w paszach dla świń pozostały równo trzy lata. Czy do tego czasu jesteśmy w stanie opracować alternatywne rozwiązanie wspomagające kontrolę biegunek u prosiąt?

Już za trzy lata produkcja trzody chlewnej w naszym kraju stanie przed kolejnym poważnym wyzwaniem. Jedynie do końca 2022 roku dozwolone będzie bowiem stosowanie w żywieniu trzody chlewnej pasz leczniczych opartych o wysokie dawki tlenku cynku (rzędu 1500 PPM i wyższe). Dozwolone będzie jedynie stosowanie suplementacji cynku w postaci niewielkich dawek ZnO, w żadnym wypadku nie wykazujących działania terapeutycznego. Wspomniane restrykcje to duży problem dla rolników wyspecjalizowanych w produkcji prosiąt, oraz w chowie świń w cyklu zamkniętym. Wysokie dawki ZnO stanowią bowiem skuteczne narzędzie kontroli problemu biegunek u prosiąt na etapie odsadzania. Skutecznie ograniczają one ryzyko zahamowania wzrostu i upadków na tym etapie produkcji. Niestety ze względu na ryzyko akumulacji związków cynku w glebie, do której dostają się one za pośrednictwem nawozów naturalnych, od 1 stycznia 2023 roku zastosowanie wysokich dawek tlenku zostanie zakazane. Warto zatem zastanowić się, czy na trzy lata przed wprowadzeniem wspomnianego zakazu w życie jesteśmy gotowi na rezygnację z zastosowania związków cynku jako środka wspomagającego walkę z biegunkami.

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Prawda jest taka, że nie mamy, i prawdopodobnie długo nie będziemy mieli równoważnej alternatywy dla stosowania leczniczych dawek tlenku cynku. Jednocześnie w walce z biegunkami nie jesteśmy jednak całkowicie bezbronni. Co więcej, wydaje się, że dostępne obecnie narzędzia pozwalają na skuteczne ograniczenie wspomnianych problemów zdrowotnych. Za pośrednictwem odpowiednio skonstruowanego programu szczepień, wysokich standardów higieny produkcji, oraz zastosowaniu specjalistycznych dodatków żywieniowych (m.in. preparaty probiotyczne, fitobiotyki, zakwaszacze) możliwe jest utrzymanie stada w dobrej kondycji zdrowotnej. Już dziś w naszym kraju funkcjonują zresztą fermy które potrafią produkować prosięta nie tylko bez zastosowania tlenku cynku, ale również przy znacznym ograniczeniu konieczności wykorzystania antybiotyków.

Niestety, o ile zastosowanie leczniczych dawek tlenku cynku jest zadaniem dziecinnie prostym, to bez niego profilaktyka biegunek będzie od nas wymagała wiele pracy, wyższych nakładów finansowych, a przede wszystkim zdobycia szczegółowej fachowej wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów chowu. Okazją do jej zdobycia będzie z pewnością szósta edycja konferencji "Nowoczesna Produkcja - Świnie", która odbędzie się już 20 lutego w Ciechocinku. W czasie spotkania wykład na temat produkcji bez antybiotyków i leczniczych dawek tlenku cynku wygłosi Piotr Cybulski - lekarz weterynarii, specjalista chorób trzody chlewnej pracujący na dużych fermach świń. W czasie spotkania omówi on wszystkie ogniwa pozwalające na zachowanie dobrej kondycji zwierząt bez użycia wspomnianych substancji.

