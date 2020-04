Czy można przewozić świnie z czerwonej strefy ASF do białej? GLW wyjaśnia

Wielkopolska Izba Rolnicza jest zaniepokojona faktem szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Wielkopolski. Jedno z pytań stawianych przez WIR, w piśmie wysłanym 7 kwietnia br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, brzmiało: Dlaczego prosięta z województwa lubuskiego ze strefy czerwonej trafiły do Więckowic do strefy białej? Główny Lekarz Weterynarii wyjaśnia tę kwestię.

Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała wczoraj list do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, dotyczący ostatnich wydarzeń związanych z szerzeniem się afrykańskiego pomoru świń w Wielkopolsce.

W treści pisma pada wiele pytań, jak m.in. „(…)dlaczego prosięta z województwa lubuskiego ze strefy czerwonej trafiły do Więckowic do strefy białej? Kto wydał zgodę na takie przemieszczenie?! (…)Do jakich jeszcze obiektów w Wielkopolsce w przeciągu przynajmniej ostatnich dwóch tygodni trafiały prosięta z tamtego obiektu? Czy z Więckowic wyjeżdżały już warchlaki do innych obiektów w Wielkopolsce? Czy rzeczywiście zostały zachowane wszelkie zasady bioasekuracji? Jak mogło dojść do zakażenia świń na tak dużej fermie? Czy rzeczywiście służby weterynaryjne dopilnowały tam zasad bioasekuracji, szczególnie, że obiekt położony jest przy lesie?(…)”.

Główny Lekarz Weterynarii wyjaśnia dzisiaj w swoim komunikacie jeden z wątków, o który pytali rolnicy, mianowicie czy można przemieszczać świnie z tzw. strefy czerwonej ASF do strefy białej.

Jak czytamy w komunikacie GLW - zasady regulujące te kwestie zostały określone w przepisach decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE. W polskim prawodawstwie wymogi wynikające z ww. decyzji zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Wskazane akty prawne określają zasady dotyczące przemieszczeń świń w obrębie obszarów objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF, jak również pomiędzy tymi obszarami a obszarem wolnym od choroby.

W świetle powyższego, przemieszczanie świń poza obszar objęty ograniczeniami (tzw. „czerwona strefa”) do miejsca przeznaczenia znajdującego się na obszarze ochronnym lub na pozostałej wolnej od choroby części kraju, możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:

1) w okresie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem, żadna świnia pochodząca z gospodarstw położonych w obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, lub z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji 2014/709/UE, nie została wprowadzona do gospodarstwa lub jednostek produkcyjnych tego gospodarstwa, z którego/których będą pochodzić przemieszczane świnie;

2) przemieszczane świnie przebywały w gospodarstwie, z którego są wysyłane, co najmniej przez 30 dni przed przemieszczeniem lub od dnia urodzenia;

3) w okresie 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku identyfikacji patogenu wywołującego afrykański pomór świń z wynikiem negatywnym lub alternatywnie gospodarstwo pochodzenia co najmniej 2 razy w roku było poddane kontroli, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii wraz z weryfikacją spełniania określonych wymogów;

4) nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii;

5) świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, na podstawie wyników ww. badania.

O przemieszczeniu świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami decyduje powiatowy lekarz weterynarii właściwy dla miejsca pochodzenia zwierząt. Te same zasady przemieszczania świń z obszarów objętych ograniczeniami (tzw. „czerwonej strefy”) są stosowane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, w których występują przypadki afrykańskiego pomoru świń.