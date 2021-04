Czy okres przedświąteczny przyniósł zmianę cen warchlaków?

Obserwowany ostatnio nieproporcjonalny wzrost cen warchlaków w porównaniu do cen tuczników zniechęcił rolników do zakupu. Odzwierciedla się to w wyraźnej stabilizacji cen w ankietowanych puntach sprzedaży.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o niepewności na krajowym rynku warchlaków krajowych i związanej z nią stabilizacji cen. W tym tygodniu jest ona jeszcze wyraźniejsza. Praktycznie wszystkie ankietowane punkty sprzedaży pozostały przy cenach z poprzedniego tygodnia. Pojawiły się też pierwsze obniżki spowodowane trudnościami ze zbytem warchlaków.

Jakie ceny warchlaków?

Zgodnie z wynikami naszej redakcyjnej sondy warchlaki z krajowej produkcji w masie 20 kg kosztują obecnie średnio 274 zł/szt. netto. Ceny maksymalne osiągają 310 zł/szt. netto, zaś minimalne 230 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych prosiąt ważących 30 kg średnia cena wynosi 348 zł/szt. netto, a ich waha się w granicach 360 – 330 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą część krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

Wszystkich zainteresowanych producentów zachęcamy do zgłoszenia swojego punktu sprzedaży!

