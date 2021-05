Czy system weterynaryjny udźwignie ASF i grypę ptaków?

W Głównym Inspektoracie Weterynarii nastąpiły zmiany personalne na głównych stanowiskach. Dr Mirosław Welz, po krótkiej przerwie wraca do Warszawy, by pełnić funkcję Głównego Lekarza Weterynarii. Natomiast jego zastępcą zostaje Krzysztof Jażdżewski. Czy wraz z tą zmianą pojawi się bardziej efektywna strategia zwalczania chorób zwierząt gospodarskich? Zobaczymy. Pewne jest to, że spraw do uporządkowania w zakresie występowania grypy jaki i ASF jest wiele.

Nie da się ukryć, że nad krajową produkcją zwierzęcą wiszą nieustannie dwie plagi - wirus grypy ptaków jak i afrykański pomór świń. Jak pokazuje tegoroczny sezon grypy system zwalczania choroby w pewnym momencie okazał się niewydolny.

Niestety, jesteśmy u progu kolejnego "sezonu ASF" i ryzyka kolejnej fali ognisk w krajowych gospodarstwach.

Czy w związku ze zmianami personalnymi w GIW szykują się znaczące zmiany w strategii zwalczania grypy ptaków, czy też ASF?

O tym, ale też o zmianach w wymogach zabezpieczenia gospodarstw trzody chlewnej przed ASF w najnowszym "Okiem Farmera".