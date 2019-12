Czy warto produkować prosięta?

Ponad rok temu na łamach "Farmera" rozpoczęliśmy cykl "Opłacalna produkcja prosiąt", w którym omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z tym działem chowu. Dziś warto podsumować poruszone zagadnienia oraz zastanowić się nad perspektywami dla tej gałęzi produkcji trzody.

Pod koniec zeszłego roku na łamach "Farmera" zapoczątkowaliśmy cykl "Opłacalna produkcja prosiąt". W kilkunastu wydaniach naszego miesięcznika szczegółowo omówiliśmy większość zagadnień związanych z rozrodem i odchowem prosiąt. Przedyskutowaliśmy między innymi zarządzanie i żywienie stada podstawowego, najważniejsze zabiegi wykonywane na prosiętach w pierwszych dniach życia oraz sposoby na ograniczenie odsetka upadków wśród młodych zwierząt. Aby pokazać, jak w praktyce wygląda dzisiejsza produkcja prosiąt, odwiedziliśmy również fermę Karola Łakomego z Wielkopolski, który w nowoczesnym obiekcie produkuje warchlaki na bazie stada podstawowego liczącego 300 loch. Jako że wyczerpaliśmy już większość zagadnień wartych poruszenia we wspomnianym cyklu, warto pokusić się o swoiste podsumowanie. Zastanówmy się zatem, czy warto specjalizować się w produkcji prosiąt i czy jest to zajęcie dla każdego?

CZY WARTO?

Mnogość informacji poruszonych w naszym cyklu (a wiele zagadnień omówiliśmy wszak nieco pobieżnie) unaocznia, jak trudną pracą jest prowadzenie fermy loch. Jest to zajęcie o wiele trudniejsze i znacznie bardziej pracochłonne niż tucz zakupionych warchlaków. Jednocześnie chcąc rozpocząć lub rozwinąć taką produkcję, musimy liczyć się z wyraźnie większym kosztem inwestycji. W tym momencie należy zatem zadać sobie pytanie, czy warto specjalizować się w tej gałęzi chowu? Nie ma na nie naturalnie jednoznacznej odpowiedzi, decyzję podjąć należy po starannej analizie szeregu czynników. Wiele zależy od kondycji finansowej gospodarstwa, perspektyw jego rozwoju, lokalizacji, bazy zasobów siły roboczej czy zbytu na lokalnym rynku. W przypadku wielu gospodarstw bardziej racjonalne jest z pewnością pójście nieco prostszą drogą, jaką jest specjalizacja w tuczu. Dla tych, którzy nie boją się wyzwań, dobrym rozwiązaniem może być jednak właśnie produkcja warchlaków. Dlaczego?

Nie bez znaczenia jest oczywiście aspekt ekonomiczny. Od rolników wyspecjalizowanych w tej gałęzi chowu trzody słyszymy, że jest to działalność bardziej opłacalna niż prowadzenie tuczu. Jednocześnie producenci warchlaków są nieco mniej narażani na cykliczne zmiany opłacalności produkcji - owszem, wahania cen żywca pociągają ze sobą również zmiany na rynku zwierząt do tuczu, z naszych obserwacji wynika jednak, że spadki opłacalności produkcji warchlaków nie są tak dotkliwe jak świń rzeźnych.

Patrząc w szerszej skali, widać, że do rozwoju krajowej produkcji trzody chlewnej niezbędny jest wzrost samowystarczalności pod względem zwierząt przeznaczonych do tuczu. Uzależnienie się od dostaw zwierząt z zagranicy to nie tylko gigantyczne straty ekonomiczne (miliardy złotych mogące trafić w ręce polskich rolników transferowane są za granicę), lecz także duże ryzyko (...).

Cały artykuł ukazał się w najnowszym numerze miesięcznika "Farmer"