Czy zabraknie nasienia knurów? Branża bije na alarm

Branża hodowlana bije na alarm: włączenie centrów pozyskiwania nasienia w obręb stref ASF doprowadzić może do dalszego upadku krajowej produkcji świń. Zagrozi także pogłowiu krajowych ras trzody chlewnej.

Branża hodowlana apeluje do ministra Grzegorza Pudy o zmiany przepisów pozwalające na funkcjonowanie centrów pozyskiwania nasienia w przypadku objęcia ich strefami ASF

Zdaniem przedstawicieli branży, jednostki te ze względu na surowe standardy bioasekuracji nie stwarzają ryzyka rozprzestrzeniania się choroby

Zablokowanie możliwości funkcjonowania centrów przyniesie nie tylko problem z dostępnością nasienia (a co za tym idzie jeszcze większe uzależnienie od importu warchlaków), ale zagrozi również pogłowi krajowych genetyk trzody chlewnej.

Z problemem afrykańskiego pomoru świń nasz kraj walczy już ponad 7 lat, i nie ukrywajmy że jak do tej pory jest to walka jednoznacznie przegrana. Dużo mówi się o konsekwencjach choroby w kontekście funkcjonowania gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie trzody chlewnej, dotychczas niewiele mówiło się jednak o tym jak pomór wpłynie na branżę pozyskiwania i konfekcji nasienia. Tymczasem jak zwracają uwagę przedstawiciele Zjednoczonej Branży Krajowych Producentów Materiału Biologicznego, włączenie stacji pozyskiwania nasienia w obręb stref objętych ograniczeniami może być początkiem końca funkcjonowania tej branży w naszym kraju. W tym celu pod koniec lipca ubiegłego roku, przedstawiciele organizacji wystosowali apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym zwracają uwagę na konieczność zmiany obowiązujących przepisów.

Konieczna jest zmiana prawa

Przedstawiciele branży wskazują na konieczność zmiany prawa pozwalającą na nadanie centrom pozyskiwania nasienia knurów statusu zakładu odizolowanego, oraz opracowanie rozwiązań prawnych pozwalających funkcjonować i sprzedawać nasienie wyprodukowane w strefach II (różowa) i III (czerwona), do obszarów spoza tych stref. Jak czytamy w stanowisku branży, brak takich rozwiązań może w krótkim czasie doprowadzić do załamania rynku produkcji świń w Polsce, ale również do zamknięcia wysoce wyspecjalizowanych zakładów zajmujących się pozyskiwaniem nasienia knurów.

Konsekwencje tego stanu rzeczy mogą być niezwykle szkodliwe. Brak możliwości produkcji nasienia w naszym kraju doprowadzi do importu tego materiału z krajów Europy Zachodniej, co z jednej strony doprowadzi do utraty miejsc pracy ale też wzrostu kosztów produkcji wieprzowiny. W skrajnym wypadku doprowadzi to do sytuacji w której zarówno duże fermy, jak i rodzinne gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie loch ze względu na brak możliwości pozyskania nasienia zmuszone zostaną albo do likwidacji produkcji, albo do przekwalifikowania na produkcję w cyklu zamkniętym. W konsekwencji jeszcze bardziej zwiększy to zależność krajowego sektora produkcji trzody od importu warchlaków.

Czy to koniec krajowych ras świń?

Jednak to nie wszystkie negatywne konsekwencje opisanego stanu rzeczy, którego wystąpienie jest być może kwestią miesięcy. Włączenie centrów pozyskiwania nasienia do stref, nie pozwoli im również spełniać innej ważnej roli związanej z realizacją założeń polskich programów hodowlanych dotyczących zachowania i doskonalenia genetycznego krajowych ras świń. W konsekwencji dojść może do sytuacji w której krajowe genotypy zostaną przekrzyżowane obcym rasowo materiałem, co w konsekwencji doprowadzi do bezpowrotnej utraty krajowych ras trzody chlewnej.

Przedstawiciele branży tłumaczą również, że centra pozyskiwania nasienia nie stanowią zagrożenia związanego z szerzeniem się epizootii ASF: jednostki te znajdują się pod stałym nadzorem powiatowych lekarzy weterynarii, obecne prawodawstwo narzuca zaś na właścicieli tychże centrów obowiązek regularnego badania utrzymywanych zwierząt. Stałe szkolenie personelu, i szczególnie rygorystyczne standardy bioasekuracji sprawiają, że „centra pozyskiwania nasienia stały się swoistymi twierdzami minimalizującymi możliwość zakażenia wirusem ASF.

Postulaty branży należy uznać za jak najbardziej słuszne, liczymy zatem na to że Ministerstwo zwróci uwagę na poruszony problem. Zwłaszcza, że zdaniem przedstawicieli branży hodowlanej, uwzględnienie przekazanych wniosków nie narusza prawodawstwa UE, a jednocześnie będzie cennych uzupełnieniem strategii walki z ASF w Polsce i ochrony krajowej produkcji trzody chlewnej.