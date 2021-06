Czy zmiany na rynku tuczników przełożyły się na rynek warchlaków?

Pomimo powracającego na rynek tuczników trendu wzrostowego, rynek warchlaków póki co nie notuje większych zmian. W cennikach ankietowanych punktów sprzedaży wzrostów praktycznie nie ma, pojawiają się za to sporadyczne obniżki.

W tym tygodniu, po krótkim okresie stagnacji, na niemiecki rynek tuczników powrócił trend wzrostowy. Póki co nie odzwierciedliło się to na rynku warchlaków. Duńska giełda warchlaków nie przyniosła zmian notowań. Podobnie jest w przypadku warchlaków z krajowej produkcji oraz zwierząt importowanych. Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy praktycznie żaden z ankietowanych punktów sprzedaży nie podniósł stawek za warchlaki. Pojawiło się za to kilka obniżek, jednak dotyczyły one głównie stawek za warchlaki importowane.

Prognozy dla rynku warchlaków

Zdaniem Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, „ceny warchlaków na pewno nie spadną, a jak tylko tucznik porządnie ruszy to i warchlaki podrożeją”. Jak informuje nasz rozmówca, sporadyczne obniżki stawek za zwierzęta importowane odnotowane w tym tygodniu wynikają ze zmiany kursu euro oraz stanowią zachętę do wstawień.

– Obecnie pogoda sprzyja grillowaniu, sprzyja również uwolniony lockdown, więc logika wskazuje, że będzie dobrze. Moim zdaniem w środę będzie znowu podwyżka, w najgorszym przypadku zero, ale nie będzie obniżki. Na rynku warchlaków również prędzej spodziewam się podwyżek niż spadków. Duńczycy są bardzo nakręceni, żeby wykorzystać każdy powód ku podwyżkom – stwierdza Bilski. – Popyt ze strony Polski będzie umiarkowany. W obecnej sytuacji każdy pomyśli kilka razy zanim zdecyduje się na pełne wstawienie zwierząt. Natomiast jeżeli ceny na rynku tucznika gwałtownie pójdą do góry, co może się stać już niedługo, to warchlak również pójdzie ostro w górę, a póki co powinno być stabilnie z tendencją do podwyżki – dodaje.

Jakie są aktualne ceny warchlaków krajowych?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ankietowane punkty oferujące warchlaki z krajowej produkcji, zwierzęta w masie 20 kg kosztują obecnie średnio 292 zł/szt. netto. Ich ceny maksymalne osiągają 330 zł/szt. netto, zaś minimalne 270 zł/szt. netto.

W przypadku warchlaków ważących 30 kg ceny wynoszą średnio 355 zł/szt. netto, wahając się od 340 do 370 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki krajowe 04.06

Ile kosztują warchlaki importowane?

Zgodnie z wynikami naszej redakcyjnej sondy, warchlaki importowane z Danii w masie 30 kg kosztują aktualnie średnio 368 zł/szt. netto. Ceny mieszczą się w przedziale 315 - 394 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą punkty sprzedaży warchlaków importowanych biorące udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki importowane 04.06

Wszystkich zainteresowanych producentów zachęcamy do zgłoszenia swojego punktu sprzedaży! Oferty współpracy prosimy kierować na adres: anna.tobojka@farmer.pl.