W cennikach za warchlaki krajowe i importowane wciąż królują podwyżki. W tym tygodniu warchlaki kosztują o ok. 17-21 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Jak kształtuje się opłacalność produkcji? Czy można spodziewać się dalszych podwyżek?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy ceny warchlaków krajowych i importowanych wciąż rosną

Nasi rozmówcy nie wykluczają dalszych podwyżek

Chcesz otrzymywać podobne, bezpłatne informacje? Jeśli tak, to już dziś zapisz się na nasz codzienny newsletter

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków zdecydowały się na podwyżki (10 do 30 zł/ szt. netto).

Nastroje na rynku warchlaków

Jakub napierała zaznaczył, że głównym wyznacznikiem rentowności produkcji są obecnie stawki za energię.

– Nowe stawki za energię będą głównym wyznacznikiem opłacalności produkcji prosiąt. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i będziemy korzystać z ceny maksymalnej na poziomie 0,785 zł/kWh, to rentowność utrzyma się na niezmienionym poziomie w stosunku do końcówki zeszłego roku, ponieważ podwyżka ceny za energię i wzrost cen warchlaków zrównoważą się. Jeżeli jednak mielibyśmy mierzyć się z wyższymi cenami za energię, to, pomimo widocznej w tym roku zdecydowanej tendencji wzrostowej na rynku warchlaków, będziemy grubo pod kreską – mówił Napierała. – Niektórzy zaznaczają, że żądamy zbyt wysokiej ceny, jednak może się okazać, że nawet przy takich stawkach pozostaniemy na minusie. Po raz kolejny doskwiera nam niepewność. Jeśli produkcja ponownie będzie nieopłacalna, to dojdzie do przyspieszenia redukcji gospodarstw – zaznaczył.

O rosnącej obawie do wstawień mówił również Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, zaznaczając, że wśród kupców zaczyna panować duża ostrożność i niektórzy zastanawiają się już nie trzy a pięć razy zanim zdecydują się na zakup. Nie wyklucza on jednak dalszych podwyżek.

– Odczucia z duńskiego rynku są takie, że wciąż brakuje warchlaków. Nawet jeśli z polskiego rynku do Duńczyków docierają sygnały, że hodowcy wstrzymują się ze wstawieniami ze względu na cenę, to się nie martwią, ponieważ rynek jest bardzo chłonny i mają wiele innych kierunków zbytu. Sądzę więc, że do maksymalnych cen jeszcze nam daleko – stwierdził Bilski. – Patrząc na sytuację na rynku tuczników nie wykluczałbym tego scenariusza, szczególnie biorąc pod uwagę głosy mówiące, że szczyty cen tuczników są jeszcze przed nami. Trudno jednak stwierdzić jak będzie naprawdę. Zakłady zgodnie narzekają na brak popytu na mięso i ograniczają uboje. Sądzę jednak, że po środowej giełdzie pęknie kolejna bariera cenowa i na polskim rynku będzie można uzyskać 11 zł/kg na wbc. Tuczników jest na rynku mało i pomimo słabego popytu na mięso ich ceny rosną – dodał.

Po ile warchlaki krajowe (10.02.2023)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowały się podniesienie cen (od 10 do 30 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 375 zł/szt. netto, tj. o 17 zł/szt. więcej niż w ubiegłym tygodniu. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 310 zł/szt. netto, zaś maksymalne 455 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 472 zł/szt. netto, tj. o 18 zł/szt. więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 440 – 497 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 10.02.2023, farmer.pl

Jakie ceny warchlaków importowanych (10.02.2023)?

W przypadku warchlaków importowanych wszystkie ankietowane punkty sprzedaży zdecydowały się na podniesienie cen (od 12 do 30 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 489 zł/szt. netto, tj. o 21 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 444 do 520 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 10.02.2023, farmer.pl

Sprawdź aktualne notowanie cen warchlaków!