Rolnictwo w Danii liczy coraz mniej producentów. Ogromny minus można zaobserwować w szczególności w liczebności ferm trzody chlewnej.

Coraz mniej hodowców świń

Jak wynika z duńskiego spisu rolnego, z 79 338 gospodarstw istniejących w 1990 r. w ubiegłym roku pozostało tylko 30 768. Odpowiadało to spadkowi o ponad 61 proc.

Spadek dla hodowców trzody chlewnej był jeszcze bardziej wyraźny. W ciągu ostatnich trzech dekad ich liczba spadła o 27 504 do zaledwie 2399 właścicieli, czyli o 92,0 proc. W 1990 r. 37,7 proc. wszystkich gospodarstw posiadało jeszcze trzodę chlewną, w 2022 r. już tylko 7,8 proc. W ubiegłym roku, według oficjalnych statystyk, 177 lub 6,9 proc. gospodarstw zrezygnowało z hodowli trzody chlewnej w porównaniu z 2021 r.

Spadło też pogłowie

W poprzednich latach liczba utrzymywanych świń była na względnie stałym poziomie 13,2 miliona, pomimo zmniejszającej się liczby hodowców. W porównaniu z 2021 r. zmniejszyła się latem 2022 r. o około 800 000 zwierząt, czyli 6 proc., do 12,4 mln. Według duńskich statystyków było jeszcze 975 gospodarstw, które zajmowały się wyłącznie tuczeniem trzody chlewnej. W porównaniu z rokiem 1990 oznaczało to wskaźnik porzucenia na poziomie 87,8 proc. W przypadku pozostałych 291 hodowców macior było to nawet 95,5 proc.

W kolejnych 1007 gospodarstwach utrzymywano tuczniki i lochy hodowlane. Było to o 92,8 proc. mniej niż w 1990 r. Ponadto 125 gospodarstw prowadziło wyłącznie odchów prosiąt bez loch i tuczników. Było to mniej niż jedna dziesiąta tego, co 32 lata wcześniej.