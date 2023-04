Ze względu na spadek liczby ubojów firma Danish Crown (DC) zamknie swoją ubojnię w Saeby w Danii. Już w styczniu firma ogłosiła korektę swojej strategii Feeding the Future, która m.in. doprowadziła już do ograniczenia mocy ubojowych w Niemczech.

Duńska grupa ubojowa Danish Crown zamyka swoją ubojnię w Saeby w Danii. Według firmy, tygodniowa liczba ubojów w Danii w ciągu ostatniego roku spadła o ponad 10 proc. W związku z tym na nadzwyczajnym posiedzeniu w środę zarząd firmy podjął decyzję o zamknięciu zakładu.

Nadmierne możliwości ubojowe nie są możliwe do utrzymania

Dotyczy to około 800 pracowników, Którzy co tydzień ubijają się 48 000 świń. W przyszłości część produkcji w Saeby ma zostać przeniesiona do innych lokalizacji w Danii. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy w zakładach w Horsens, Ringsted i Blans ma zostać zatrudnionych nawet 450 pracowników.

Ze względu na gwałtowny spadek liczby ubojów, firma boryka się z nadwyżką mocy produkcyjnych, co kosztowałoby ponad 300 mln koron duńskich rocznie (1 korona duńska = 0,6177 zł, NBP 2023-04-21). Niepodejmowanie niezbędnych kroków wobec spółki byłoby nieodpowiedzialne. Strategia korporacyjna Feeding the Future pozostaje w mocy.

DC: modyfikacja struktury także w Niemczech

Już jesienią 2022 roku firma Danish Crown ograniczyła zdolności ubojowe w dwóch ubojniach w Saeby i Ringsted z powodu znacznego spadku uboju i zwolniła około 150 pracowników, czyli mniej niż pierwotnie zapowiadano. W styczniu bieżącego roku firma Danish Crown ogłosiła zmianę swojej strategii Feeding the Future. Zaplanowano między innymi redukcję 150 miejsc pracy, w tym 100 w Danii, oraz redukcję zdolności ubojowych w Niemczech w zakładzie w Essen/Oldenburg do 1 maja o 40 proc. W tym kontekście pierwszym krokiem było zamknięcie zakładu produkcyjnego w Boizenburgu, który po demontażu zostanie przeniesiony do zakładu Essen/Oldenburg.