Dania: Lekki wzrost pogłowia świń

Po raz pierwszy od początku 2020 r. w kwartalnym badaniu w Danii pogłowie trzody chlewnej nie zwiększyło się już znacząco w porównaniu z poprzednim rokiem.

1 lipca 2021 r. hodowano łącznie 13,17 miliona świń. To tylko 8000 zwierząt, czyli o 0,1 proc. więcej niż 12 miesięcy wcześniej.

Według analityków rynku, nie musi to oznaczać końca trendu zwiększania pogłowia. Tendencja wzrostowa liczby loch wskazuje na dalszy rozwój duńskiej produkcji trzody chlewnej. W porównaniu do lipca 2020 r. liczba ta wzrosła ona o 25 tys. lub 2,0 proc. do prawie 1,28 mln zwierząt. Liczba loszek niezaproszonych wzrosła ponadprzeciętnie o 4,4 proc. do 423 tys. Wskazuje to na wyższą produkcję prosiąt w przyszłości.

Jednak duńscy hodowcy trzody chlewnej są również zaniepokojeni niedawnym załamaniem cen. Obawiają się, że przy wysokich kosztach paszy, niskie ceny otrzymywane przez producentów świń utrzymają się przez długi czas. Według duńskiej organizacji branżowej przemysłu rolno-spożywczego (L&F), fakt, że całkowita liczba świń w Danii prawie nie wzrosła w ciągu roku, był spowodowany niższą liczebnością tuczników powyżej 50 kg.

Według badania w około 1750 gospodarstwach ich liczba tuczników spadła w ciągu roku o 62 tys. zwierząt lub 2,0 proc. do 3,04 mln zwierząt. Jednak w 2020 roku świnie często utykały w chlewniach z powodu zamknięć rzeźni związanych z koronawirusem, dlatego L&F mówi o lekko zniekształconym wyniku.

Bez grupy tuczników pogłowie świń wzrosłoby o 0,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Liczba prosiąt i warchlaków wzrosła o 0,5 proc. do 8,84 mln zwierząt w porównaniu do lipca 2020 r.