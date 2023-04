W pierwszych dwóch miesiącach tego roku w Danii ubito znacznie mniej świń niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Niski duński poziom cen oznacza, że ​​większa część prosiąt jest eksportowana z Danii, a mniej tuczników jest tuczonych w kraju.

Mniej tuczników, więcej prosiąt na eksport

Według danych duńskiego stowarzyszenia producentów Danske Svineproducenter, w styczniu i lutym 2023 r. ubito 2,77 mln świń, o około 13 proc. mniej niż w pierwszych dwóch miesiącach poprzedniego roku. Z jednej strony liczby pokazują, że duńska produkcja prosiąt znacznie spadła (-10 proc. macior w styczniu 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim). Z drugiej strony mówi się również, że Duńczycy obecnie sami tuczą mniej świń, ale eksportują proporcjonalnie więcej prosiąt. Widać to również w danych dotyczących eksportu prosiąt za styczeń i luty, które były o prawie 1 proc. wyższe niż w poprzednim roku, pomimo gwałtownego spadku liczby loch w Danii. Podobne zmiany są wskazane w marcu, zarówno pod względem danych dotyczących uboju, jak i eksportu.

Duńska cena świń pozostaje w tyle

Głównym powodem takiego rozwoju sytuacji jest słaby przebieg notowań duńskich świń rzeźnych w porównaniu europejskim. Na początku roku duńskie ceny nawet spadły, podczas gdy ceny w innych krajach UE pozostały, co najmniej stabilne. Duńska giełda w ostatnich tygodniach nie była w stanie nadążyć za znacznymi wzrostami w całej UE. Duńska lista w porównaniu niemieckimi notowaniami cenowym ISN jest obecnie o około 34 centy niższa. Wynikało to głównie ze słabego eksportu do Azji, który ma ogromne znaczenie ze względu na dużą zależność eksportową duńskiego przemysłu trzody chlewnej. W międzyczasie pojawiają się doniesienia o ponownym wzroście popytu azjatyckiego, ale różnica cen jest nadal duża.