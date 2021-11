Dania: niskie ceny zatrzymują wzrost pogłowia świń

Gwałtowny spadek cen trzody chlewnej i znaczny wzrost kosztów produkcji zahamowały wzrost pogłowia trzody chlewnej w Danii.

Jak poinformowało stowarzyszenie duńskiego przemysłu rolno-spożywczego (L&F), badanie przeprowadzone na początku października wykazało po raz pierwszy od dwóch lat mniejszą liczbę zwierząt w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zła sytuacja na rynku

1 października w Danii było w sumie 13,21 miliona świń, czyli o 144 tys. sztuk, albo o 1,1 proc. mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Zła sytuacja rynkowa w produkcji trzody chlewnej doprowadziła do spadku pogłowia, co było najbardziej widoczne w przypadku niepokrytych loszek.

Duńskie stado macior w porównaniu z październikiem 2020 r. zmniejszyło się o 20 tys. sztuk lub 1,6 proc. do prawie 1,25 miliona matek Jednak spadek loch prośnych o 0,5 proc. do 782 tys. sztuk był poniżej średniej. Natomiast liczba loch niepokrytych spadła o 3,3 proc. do 464 tys. Głównym czynnikiem było to, że liczba niepokrytych loszek spadła o 6,9 proc. do 216 tys. zwierząt, więcej niż w jakiejkolwiek innej kategorii.

Zmniejsza się eksport prosiąt

Sugeruje to, że wzrost produkcji prosiąt prawdopodobnie ulegnie zahamowaniu w najbliższej przyszłości. Na początku października duńscy hodowcy mieli mniej prosiąt w swoich chlewniach. Liczba zwierząt poniżej 20 kg wyniosła 2,69 mln, czyli o 1,0 proc. mniej niż w poprzednim roku. W przypadku warchlaków o wadze od 20 kg do 50 kg nastąpił spadek o 0,6 proc. do 6,13 mln zwierząt.

Jest to prawdopodobnie spowodowane faktem, że duński eksport trzody chlewnej po raz pierwszy w tym roku spada. W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sprzedaż zagraniczna zwierząt w przedziale od 15 kg do 50 kg spadła o 664 tys. sztuk, czyli o 6,0 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Głównymi przyczynami były trudności w sprzedaży i niskie ceny świń rzeźnych w krajach dotkniętych afrykańskim pomorem świń (ASF): Niemczech i Polsce. Jednak w ramach

Jednak najnowsze badanie wykazało również spadek rok do roku liczby tuczników utrzymywanych w Danii o 1,8 proc. do 3,13 mln sztuk.