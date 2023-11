Hodowcy trzody chlewnej w Danii w dalszym ciągu ograniczają pogłowie świń, ale nie w takim stopniu jak wcześniej. W porównaniu ze spadkiem liczby tuczników, populacja loch stopniowo się stabilizuje. Niedobór świń rzeźnych, który w tym roku w związku z ciągłym eksportem warchlaków za granicę doprowadził do znacznego spadku uboju trzody chlewnej w Danii, prawdopodobnie się utrzyma.

Osłabło tempo spadku pogłowia, ale stado najmniejsze od 20 lat

Według duńskiego urzędu statystycznego i wyników badania przeprowadzonego 1 października 2023 r., ogółem w Danii hodowano 11,09 mln świń, czyli o 6,0 proc. mniej niż rok wcześniej. Tempo spadku osłabło w porównaniu do badań z poprzednich kwartałów; Wcześniej tempo to często oscylowało w granicach dwucyfrowych. Pozytywnie można ocenić, to że wyniki wzrosły o 1,7 proc. w porównaniu do poprzedniego stanu z początku lipca. Jednak w środku lata zwykle nie trzyma się zbyt wielu świń, więc w grę wchodzi efekt sezonowy. Ostatecznie okazało się, że w październiku pogłowie świń spadło do najniższego poziomu od ponad 20 lat.

Największy spadek liczby tuczników

Według najnowszego spisu zwierząt we wszystkich kategoriach utrzymywano ich mniej. Względny spadek był największy w przypadku tuczników i wyniósł 12,2 proc. do 2,44 mln sztuk. Liczba warchlaków w przedziale wagowym od 20 do 50 kilogramów spadła o 4,5 proc. do 5,24 mln w porównaniu do października 2022 r., a liczba prosiąt o 3,6 proc. do 2,38 mln sztuk. Według duńskich statystyków producenci również w dalszym ciągu ograniczali swoje stada loch. Ogółem liczba samic zwierząt hodowlanych w porównaniu z poprzednim rokiem spadła o 38 000, czyli o 3,3 proc., do nieco poniżej 1,12 mln sztuk. W porównaniu z poprzednimi badaniami spadek pogłowia nie był już tak znaczący.

Nadzieja na stabilizację podaży

Według Duńskiego Stowarzyszenia Rolnictwa i Żywności (L&F) stopniowa stabilizacja pogłowia loch wynika przede wszystkim ze wzrostu cen prosiąt i wynikającej z tego znacznej poprawy efektywności ekonomicznej produkcji prosiąt trwającej od przełomu roku. Liczba ciężarnych zwierząt spadła zatem poniżej średniej jedynie o 2,4 proc. do 693 000 w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednakże spadek liczby loch niezaproszonych był większy i wyniósł 4,7 proc. osiągają liczbę 426 000 zwierząt. Jak wynika z najnowszego spisu żywca, niedobór świń rzeźnych, który doprowadził w tym roku do spadku uboju trzody chlewnej w Danii o prawie 20 proc., a spowodowany ciągłym eksportem warchlaków za granicę, prawdopodobnie się utrzyma. Duńskie rzeźnie mogą jednak liczyć na powolną stabilizację dostaw w perspektywie średnioterminowej.