Dania: Rośnie pogłowie świń

Hodowcy trzody chlewnej w Danii wiosną znacznie zwiększyli swoje stada świń.





Według Duńskiej Federacji Przemysłu Rolno-Spożywczego (L&F) 1 kwietnia 2020 r. w Danii utrzymywano 12,76 miliona świń. Było to 586 tys. zwierząt, czyli 4,8 proc. więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Liczba zwierząt nie była wyższa w żadnym kwietniowym badaniu w ciągu ostatnich 13 lat.

Według L&F znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem wynika również z faktu, że producenci mieli w chlewniach wyjątkowo małą liczbę zwierząt ze względu na niskie ceny i straty wydajności z powodu upalnego lata 2018 r. Od tego czasu sytuacja rynkowa wyraźnie się zmieniła.

Ceny świń rzeźnych znacznie wzrosły z powodu wysokiego popytu na wieprzowinę na rynku światowym, a zwłaszcza w Chinach. Pomimo pandemii koronawirusa, nadal są one powyżej poziomu z poprzedniego roku. Jednocześnie od początku 2019 r. stosunek ceny świń i kosztów pasz staje się coraz bardziej korzystny dla producentów.

Według analityka rynku z krajowego urzędu statystycznego w maju 2019 r. można było kupić 6,9 kg paszy za dochód uzyskany z jednego kilograma wieprzowiny; obecnie to prawie 8 kg. W ostatnim dziesięcioleciu stosunek między cenami mięsa i pasz ogólnie był poniżej 7 kg.

Według L&F w ostatniej ankiecie przeprowadzonej w około 2000 gospodarstwach stwierdzono większą liczbę zwierząt niż w kwietniu 2019 r. Liczba prosiąt ważących mniej niż 20 kg wzrosła w ciągu roku o 5,7 proc. do 2,69 miliona sztuk. Warchlaki o masie od 20 kg do 50 kg wykazały wzrost o 4,2 proc. do 5,91 miliona zwierząt; ponadto przy utrzymywano o 6,1 proc. więcej tuczników, czyli 2,89 mln sztuk.

Według badania duńscy producenci znacznie zwiększyli także stado loch. Łączna liczba loch hodowlanych wzrosła o 3,0 proc. rok do roku do 1,51 miliona sztuk. Liczba zaproszonych loch wzrosła o 4,0 proc. do 785 tys. sztuk, a niezaproszonych loch o 1,3 proc. do 466 tys. Ze względu na większą populację świń L&F spodziewa się znacznie większej produkcji trzody chlewnej w Danii nie tylko w 2020 r., ale także w pierwszej połowie 2021 r.