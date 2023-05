Hodowcy trzody chlewnej w Danii kontynuowali tej wiosny masową redukcję pogłowia świń. Według szacunków organizacji przemysłu rolno-spożywczego (L&F), wysokie koszty produkcji i słaba opłacalność hodowli trzody chlewnej to główne przyczyny spadku w 2021 i 2022 r.

Trwa spadek pogłowia

Według danych Statistics Denmark, 1 kwietnia 2023 r. w Danii hodowano prawie 10,73 mln świń; było to 1,74 miliona zwierząt, czyli o 14,0 proc. mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Od października 2021 r. populacja świń w badaniach kwartalnych spada z roku na rok i od spisu do spisu.

Według L&F, ostatnie badanie reprezentacyjne przeprowadzone w około 1500 gospodarstwach wykazało znacznie niższą liczbę zwierząt we wszystkich kategoriach. Dotyczyło to zwłaszcza tuczników powyżej 50 kg, których pogłowie spadło o 24,6 proc. do 2,20 mln sztuk w porównaniu z poprzednim rokiem.

Większy eksport warchlaków do Polski

Zamiast tuczyć zwierzęta w Danii, stosunkowo dużą liczbę warchlaków wysyłano za granicę. Według danych duńskiego stowarzyszenia producentów Danske Svineproducenter, w pierwszym kwartale 2023 roku z Danii wyeksportowano 3,79 mln warchlaków. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznaczało to wzrost o 2,9 proc. Znacznie wzrosły zwłaszcza dostawy do Polski. Z 1,59 mln zwierząt do Polski dostarczono około 230 tys. sztuk, czyli o 16,8 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2022 r. Głównym odbiorcą pozostały jednak Niemcy z niewielką przewagą z 1,61 mln warchlaków, co odpowiada spadkowi o 50 tys. sztuk, czyli o 3,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Stado macior nadal się kurczy, choć ostatnio ustabilizowało się

Pogłowie warchlaków w przedziale wagowym od 20 kg do 50 kg spadło o 12,1 proc. do 5,08 mln sztuk, prosiąt do 20 kg o 9,2 proc. do 2,33 mln.

Według aktualnego spisu inwentarza żywego, duńscy producenci nadal zmniejszali swoje stada loch. Całkowita liczba samic hodowlanych spadła o 88 000 sztuk, czyli o 7,4 proc. do 1,10 mln w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczba loch zaproszonych zmniejszyła się o 6,6 proc. do 691 000, a liczba macior nieciężarnych o 8,6 proc. do 412 000 sztuk. Według L&F za pozytywne można uznać fakt, że stado loch zmniejszyło się jedynie o 1,3 proc. w porównaniu z badaniem ze stycznia, a zatem nastąpił pewien stopień stabilizacji. Zdaniem związku wynika to ze wzrostu cen prosiąt i zauważalnej poprawy opłacalności produkcji prosiąt.

Produkcja wieprzowiny znacznie spada

Jednak wyniki ostatniego badania inwentaryzacyjnego prowadzą do wniosku, że w dalszej części roku produkcja prosiąt i tuczników w Danii prawdopodobnie spadnie w porównaniu z poprzednim rokiem. Według L&F ubój trzody chlewnej w pierwszych czterech miesiącach 2023 r. gwałtownie spadł o 16,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W związku z tym duży producent mięsa Danish Crown ogłosił już zamknięcie zakładów produkcyjnych.