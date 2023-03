Duński eksport wieprzowiny spadł w 2022 roku o 7 proc. w porównaniu z 2021 rokiem. W przeciwieństwie do spadającego eksportu do krajów trzecich, sprzedaż wieprzowiny w tym samym czasie na rynku UE wzrosła w 2022 r. o 6,4 proc.

Głównym odbiorcą Chiny

Pomimo znacznie mniejszej sprzedaży, Chiny pozostały w ubiegłym roku najważniejszym odbiorcą wieprzowiny z Danii. Według danych organizacji patronackiej duńskiego przemysłu rolno-spożywczego (L&F) eksport do ChRL w porównaniu z 2021 r. spadł o 152 210 ton, czyli o 29,2 proc. do 368 390 ton. Przychody z tego eksportu spadły o 22,4 proc. do 857 mln euro.

Dostawy do krajów trzecich spadły o 14,5 proc.

Dostawy wieprzowiny do innych krajów trzecich, takich jak Japonia czy Filipiny, wzrosły, Korea Południowa i Ukraina kupowały mniej. Eksport do Wielkiej Brytanii wyniósł 152 560 ton i był na poziomie z poprzedniego roku. W sumie sprzedaż duńskiej wieprzowiny poza granicami UE spadła o 14,5 proc. do 865 900 ton.

Wzrost sprzedaży na rynku wewnętrznym UE

Duńscy eksporterzy musieli, więc znaleźć nowych odbiorców na swoje towary i przynajmniej część z nich znaleźli w Unii Europejskiej. Sprzedaż wieprzowiny na rynku unijnym wzrosła o 6,4 proc. do 624 930 ton w 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem. Dodając do tego eksport żywca wieprzowego, który wzrósł o 11,0 proc. do 445 710 ton, łączny wolumen sprzedaży w UE był na poziomie 1,07 mln ton przekroczył wynik z 2021 r. o 8,3 proc.

Niemcy najważniejszym klientem w UE

Najważniejszym nabywcą pozostały Niemcy. Dostawy wieprzowiny wzrosły tutaj o 8,6 proc. do 230 730 ton; z kolei w przypadku eksportu żywca nastąpił spadek o 3,9 proc. do 175 480 ton ze względu na mniejszą liczbę warchlaków. Łącznie wyeksportowano do Niemiec 406 210 ton.

Silny wzrost sprzedaży do Hiszpanii i Polski

Na drugim miejscu w rankingu najważniejszych klientów w UE uplasowała się Polska. W szczególności sprzedano do naszego kraju więcej żywych świń. Całkowity tonaż łącznie z mięsem wyniósł 344 080 ton i było to o 19,1 proc. więcej niż w 2021 r. Z drugiej strony w przypadku Włoch, które zajmują trzecie miejsce, odnotowano spadek o 2,8 proc. do łącznie 135 410 ton, co wynikało głównie z mniejszej liczby dostaw częściowych. Szczególnie wysoką dynamikę wzrostu odnotowano w duńskim eksporcie do Hiszpanii, który wyniósł 29,3 proc. do 20 680 ton. Oprócz większej ilości dostarczonych przetworów i elementów, głównym tego powodem był wzrost o 7,5 proc. eksportu żywca trzody chlewnej w tym warchlaków, który na poziomie 11 440 ton stanowił ponad połowę całkowitej sprzedaży. Sprzedaż wieprzowiny do Francji także gwałtownie wzrosła o 41,2 proc. do 18 740 ton.