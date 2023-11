Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy nieco ponad połowa ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków zdecydowała się na podwyżki cen (od 5 do 15 zł/szt.). Pozostałe punkty postanowiły podtrzymać ceny z ubiegłego tygodnia.

Jak podkreślają nasi rozmówcy, można usłyszeć o szansach na dalsze podwyżki, jednak trend wzrostowy może nie być zbyt długotrwały.

– Można usłyszeć o potencjale do dalszych wzrostów, tylko nie wiadomo czy to się sprawdzi. To może być krótkie odbycie, dopóki zakłady nie zrobią zapasów na święta. Sądzę, że na tydzień przed świętami wrócimy do stagnacji – mówi Jakub Napierała.