Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków krajowych i importowanych podtrzymała ceny z ubiegłego tygodnia. Pojawiły się także liczne obniżki (od 10 do 70 zł/szt.) oraz sporadyczne podwyżki (od 20 do 40 zł/szt.).

W tym tygodniu nasi rozmówcy wspominają o możliwości dalszych obniżek.

W ocenie Jakuba Napierały wpływ na to będą miały zarówno aktualna sytuacja na rynku globalnym, jak i wyniki wyborów parlamentarnych.

– Do końca roku ceny na rynku trzody spadną jeszcze o minimum 50 gr, gdyż Chiny mają obecnie olbrzymią nadprodukcję, co przełoży się na rynek warchlaków. Z kolei później tendencja zniżkowa się utrzyma ze względu na wyniki wyborów. Polska może się stać rynkiem zbytu dla państw zachodnich, a konkurencyjność naszych producentów może spaść. Do rządu dostały się partie skrajnie lewicowe, więc sądzę, że czeka nas trudny czas – mówi Napierała.

Z kolei Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, stwierdza, że obecnie rynek znajduje się w stanie równowagi i choć możliwe są wahania cen, to nie będą to zmiany gwałtowne.

– Obecnie znajdujemy się w stanie równowagi. Myślę, że do 08.11 cena tuczników na niemieckiej giełdzie się nie zmieni, gdyż Niemcy chcą poczekać i zobaczyć, jak rozwinie się handel detaliczny. Na podstawie tych obserwacji cena będzie odpowiednio korygowana. Na rynku warchlaków jest podobnie, ponieważ po tradycyjnym październikowym zastoju zaczyna się już ożywienie. Wszyscy chcieli ominąć sprzedaż w styczniu, a tuczniki ze wstawień pod koniec października i na początku listopada będą trafiać na rynek w lutym, stąd większe zainteresowanie zakupem i podtrzymanie cen na duńskiej giełdzie – tłumaczy Bilski. – Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od przebiegu sprzedaży mięsa. Jeśli będzie ona przebiegała sprawniej niż do tej pory, to jest szansa na stabilizację cen. Jeżeli zaś sprzedaż będzie nadal szła tak opornie, to można spodziewać się delikatnych korekt w dół. Branża mięsna doskonale zdaje sobie sprawę jakie są koszty produkcji, więc presja ze strony branży przetwórczej na obniżki będzie duża. Sądzę jednak, że nie grozi nam załamanie rynku. Możliwe są wahania o 10-20 groszy w zależności od sezonowego zapotrzebowania na mięso – dodaje.