W cennikach za warchlaki krajowe i importowane ponownie dominują podwyżki. W tym tygodniu ceny warchlaków wzrosły o średnio 6-17 zł/szt.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków zdecydowały się w tym tygodniu na podniesienie cen (od 5 do 35 zł/szt. netto). Pozostałe punkty postanowiły utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia.

Prognozy dla rynku warchlaków

Wielu naszych rozmówców spodziewa się w najbliższym czasie kolejnych podwyżek cen warchlaków, choć można i o hodowcach przewidujących stabilizację lub nawet niewielkie obniżki.

– Obecne wzrosty są związane z podwyżką cen tuczników oraz faktem, że zboża nie drożeją, a nawet mówi się o tendencjach spadkowych. Wpływ ma też oczywiście brak tuczników na rynku. Część rolników jest przekonana, że ceny będą szły w górę przez dłuższy czas – zaznacza Jakub Napierała.

O możliwych dalszych wzrostach wspomina również Jakub Dorożyński, specjalista ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Wciąż widoczna jest tendencja wzrostowa. Podwyżka cen warchlaków nie jest wysoka, aczkolwiek pokazuje, że Duńczycy cały czas mają zbyt na warchlaki. Obecnie oferty wolnorynkowe są droższe o 4-5 euro niż ceny kontraktowe, co wskazuje na ograniczoną podaż warchlaków. Sądzę więc, że w najbliższym czasie na rynku warchlaków powinno być stabilnie, bez większych zrywów cenowych przez ok. 2-3 tygodnie, jednak mówi się, że później cena może gwałtownie wzrosnąć. Pojawiła się też informacja o możliwym otwarciu rynku koreańskiego na niemiecką wieprzowinę, co może powodować zawirowania cenowe i wzrosty – mówi Dorożyński. – Nie zanosi się więc na obniżki cen warchlaków i tuczników. Ceny powinny być stabilne albo wzrastać stopniowo, zaś za kilka tygodni podwyżki mogą przyspieszyć. Na razie zakłady twierdzą, że nie są w stanie więcej zapłacić i nie chcą akceptować podwyżek, ale rynek to zweryfikuje – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (09.09.2022)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 286 zł/szt. netto, tj. o 6 zł/szt. netto więcej niż w ubiegłym tygodniu. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 250 zł/szt. netto, zaś maksymalne 330 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 347 zł/szt. netto, tj. o 17 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny mieszczą się w zakresie 325 - 370 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 09.09.2022, farmer.pl

Jakie ceny warchlaków importowanych (09.09.2022)?

W przypadku sprzedaży warchlaków importowanych na podwyżki również zdecydowała się większość ankietowanych punktów (od 6 do 10 zł/szt. netto). Pozostałe postanowiły utrzymać ceny z zeszłego tygodnia.

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 330 zł/szt. netto, tj. 6 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 261 do 390 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 09.09.2022, farmer.pl

