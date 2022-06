Liczba świń w Niemczech spadła o ponad 20 proc., a w ciągu ostatnich 10 lat – liczba gospodarstw utrzymujących świnie zmniejszyła się prawie o połowę. Pogłowie świń w Niemczech jest na najniższym poziomie od ponad 30 lat.

Aktualne dane Federalnego Urzędu Statystycznego (Detatis), mówią, że 3 maja 2022 r. hodowano łącznie 22,3 mln świń, o 6,2 proc. lub 1,48 mln mniej zwierząt w porównaniu z badaniem żywego inwentarza z 3 listopada 2021 r. Jak informuje Destatis, jest to trzeci znaczący spadek z rzędu. W porównaniu do ubiegłorocznej wartości z 3 maja 2021 r. pogłowie zmniejszyło się o 9,8 proc., czyli 2,42 mln sztuk.

150 tys. loch mniej w ciągu zaledwie jednego roku

Komunikat prasowy Destatis przedstawia następujący obraz dla poszczególnych kategorii zwierząt i klas wagowych: Według stanu 3 maja 2022 r. w Niemczech hodowano 10,3 mln tuczników, czyli o 8,7 proc., czyli o 983,3 tys. zwierząt mniej niż rok wcześniej. Liczba młodych świń o żywej wadze poniżej 50 kilogramów w ciągu roku również znacznie spadła o 16 proc. o 711,7 tys. zwierząt do 3,8 mln zwierząt. Liczba loch hodowlanych w porównaniu do maja 2021 spadła o 9,3 proc. lub 152,9 tys. r. do 1,48 mln sztuk. 3 maja 2022 r. utrzymywano łącznie 6,8 mln prosiąt, czyli o 7,6 proc., lub o 559,7 tys. mniej niż w poprzednim roku.

Prawie 10 proc. mniej hodowców świń niż rok temu

Nie tylko spada populacja trzody chlewnej, ale coraz więcej hodowców trzody chlewnej rezygnuje z działalności. 3 maja 2022 r. istniało 17,9 tys. ferm trzody chlewnej. Było to o 5,2 proc., czyli o 1000 gospodarstw mniej niż w listopadzie 2021 r. Pogłowie świń w Niemczech w ostatnim półroczu spadło, zatem bardziej niż liczba gospodarstw. W porównaniu z sytuacją sprzed roku spadek liczby gospodarstw trzodowych 3 maja 2022 r. wyniósł 9,6 proc, czyli o 1900.

Liczba ferm trzody chlewnej spadła o 41 proc. w ciągu dziesięciu lat

Porównanie ostatnich dziesięciu lat pokazuje również tendencje spadkowe w hodowli trzody chlewnej. Liczba świń od 2012 roku spadła o 20,8 proc. lub 5,8 mln zwierząt, podczas gdy liczba gospodarstw spadła nawet o 41,0 proc., czyli o 12 tys. Ponieważ liczba gospodarstw zmniejszyła się bardziej niż liczba utrzymywanych świń, w ciągu ostatnich dziesięciu lat średnia populacja świń w gospodarstwie wzrosła z 929 do 1248 sztuk.