Dlaczego odsadzanie prosiąt jest tak trudne?

Odsadzanie prosiąt następuje w szczególnie niekorzystnym dla nich momencie. O przyczynach licznych problemów na tym etapie produkcji mówiła podczas naszego webinaru dr Katarzyna Chilomer z Agrifirm Polska.

Z punktu widzenia fizjologii zwierząt odsadzanie prosiąt następuje w najgorszym dla ich zdrowia momencie. Około 4. tygodnia życia prosiąt obserwujemy tzw. siodło immunologiczne - spadek odporności biernej (związanej z pobraniem siary), przy jednoczesnej słabej efektywności własnego układu immunologicznego. Do tego dochodzą problemy z aktywnością enzymatyczną: układ pokarmowy zwierząt nie jest wówczas w pełni przygotowany do trawienia paszy roślinnej. W połączeniu z czynnikami stresogennymi występującymi w okresie odsadzenia sprawia to, że czas ten jest szczególnie trudny dla zwierząt. O fizjologicznym podłożu kłopotów z odsadzaniem mówiła podczas naszego webinaru "Jak żywić prosięta, aby zagwarantować im prawidłowy rozwój układu pokarmowego" dr Katarzyna Chilomer, technolog ds. żywienia trzody chlewnej w Agrifirm Polska.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej retransmisji wydarzenia: