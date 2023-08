Bartosz Czarniak, rzecznik PZHiPTCh Polsus w przygotowanym przez siebie komentarzu rozważa możliwe przyczyny dużych obniżek cen tuczników, jakie zaobserwowaliśmy w minionych dniach.

W swoim cotygodniowym komentarzu hodowca podsumował bieżącą sytuację na rynku:

- Na naszym podwórku cena, jaką proponują zakłady mieści się w przedziale 10,25-10,60 zł za kg w klasie E! Przypomnę tylko, że jeszcze 3 tygodnie temu, proponowano nawet 2 zł więcej za każdy kg. Co się takiego stało, że zakłady mięsne postanowiły zbić cenę nawet o ponad 16 proc.? W poprzednich moich wpisach próbowałem to wyjaśnić, tłumacząc względami rynkowymi; tym, że stawki, które są wyższe niż za Odrą mogą powodować import mięsa z Zachodu. Teraz mamy stawki o wiele niższe aniżeli w Niemczech! Nawet najwyższe propozycje nie osiągają minimum, które są obecnie proponowane u naszego sąsiada! Jeszcze do niedawna zakłady mówiły o konieczności współpracy, o tym, że chcą dbać o kontrahenta, jakim jest rolnik, że zależy im na tym, aby nie kończył produkcji. Teraz jednak zakłady zbiły cenę bardzo mocno w szybkim czasie. I to do poziomu niższego niż w Niemczech – czytamy w komentarzu Bartosza Czarniaka.

Czy odbudowa pogłowia odpowiada za spadek cen?

Zdaniem eksperta spadające ceny niekoniecznie muszą być związane z rosnącym pogłowiem świń:

Według danych ARiMR w ciągu pół roku pogłowie w Polsce wzrosło o ponad 700 tys. sztuk. Niby dużo, ale do dziś dnia otrzymuje telefony z zapytaniem o tuczniki. Czyli towaru nadal jest za mało, aby wrócić do schematu, gdzie to rolnik szukał zbytu. Dodatkowo wśród rolników idzie pogłoska, że jeden z większych zakładów planuje uruchomienie raz w tygodniu uboju dla świń pochodzących z Niemiec. Jeśli to byłaby prawda ,to dochodzimy do pewnego kuriozum, gdy przedsiębiorcy będą woleli zapłacić więcej za świnie z importu, aniżeli wspomóc lokalnego rolnika w tym, aby się rozwijał i zapewnił stały dostęp świń - tłumaczy rzecznik Polsusa.

Współpraca zakładów z hodowcami

W jaki sposób powinno wyglądać takie wsparcie?