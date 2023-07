W swoim cotygodniowym komentarz Bartosz Czarniak, rzecznik PZHiPTCh „Polsus” odniósł się do ostatnich obniżek krajowych cen skupu tuczników. Jak wiemy nastąpiły one pomimo podtrzymania wysokich stawek na niemieckiej dużej giełdzie.

Animex ogranicza uboje

Jak informuje Czarniak, cięcia w cennikach mogą wynikać z ograniczenia skupu tuczników w zakładach firmy Animex, będącej obecnie największym przetwórcą mięsa wieprzowego w Polsce. Na początku lipca wstrzymano bowiem linie ubojowe w zakładach spółki w Szczecinie. Również zapotrzebowanie na surowiec w innych zakładach Animexu zostało ograniczone, w większej skali korzystają one bowiem z własnego surowca wyprodukowanego w gospodarstwach prowadzących tucz kontraktowy. W konsekwencji generuje to większą podaż tucznika na rynku.

Czy powrócą podwyżki cen tuczników?

Rzecznik Polsusa nie wyklucza jednak powrotu trendu wzrostowego. Jak komentuje, rezerwa tuczników produkowanych w gospodarstwach kontraktowych kiedyś w końcu się skończy, a przy niskiej samowystarczalności polskiego sektora doprowadzi wreszcie do spadku podaży tucznika. Ekspert nie spodziewa się jednak rekordowych podwyżek. Wzrosną one raczej do poziomu o 10-20 groszy wyższego niż na giełdzie ISW.

Nie należy też zapominać, że powoli zbliża się okres sezonowego spadku spożycia wieprzowiny, a wysokie ceny tego rodzaju mięsa sprawiają, że może ono przegrywać konkurencję z tańszym mięsem drobiowym.

Optymistyczne wieści z Azji

Jak wskazał Bartosz Czarniak, pozytywne sygnały dla europejskich producentów płyną z Azji.

W Chinach mści się budowanie mega kompleksów chlewni, ponieważ maja oni tam problem z wirusem Getah (GETV), który powoduje praktycznie 100% śmiertelność prosiąt. Jeżeli problem się ten utrzyma, to możemy spodziewać się większego zapotrzebowania na wieprzowinę z dalekiego wschodu – komentuje rzecznik Polsusa.