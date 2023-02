- Myślę, że największa sprawa, o którą domagali się rolnicy, czyli w bardzo uproszczonym systemie bioasekuracji chów na własne potrzeby. Praktycznie bez kontroli, bez niczego, to co w dzisiejszych czasach bezpieczeństwa żywnościowego rolnicy powinni otrzymać – mówił pod koniec ubiegłego roku minister Henryk Kowalczyk.

Czy od tego czasu zapadły konkretne decyzje? Jak informuje nas Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a rozporządzenia zostanie w najbliższym czasie skierowany do konsultacji społecznych, co pozwoli na wypracowanie jak najbardziej optymalnych rozwiązań.

Zapytaliśmy także w Ministerstwie o to jak miałyby wyglądać wspomniane zmiany:

Uproszczenia mają odnosić się do gospodarstw utrzymujących nie więcej niż 10 sztuk świń w roku kalendarzowym wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie wymagań w zakresie bioasekuracji związanej z ASF dla małych gospodarstw z uwzględnieniem ich specyfiki funkcjonowania, przy jednoczesnym zachowaniu w nich odpowiedniego poziomu bioasekuracji i zabezpieczenia przed ewentualnym wprowadzeniem do gospodarstwa wirusa afrykańskiego pomoru świń - czytamy w przesłanej do nas informacji.