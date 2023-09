Ciekawą technologią konserwacji ziarna kukurydzy jest zastosowanie kwasu propionowego. Eliminuje to kosztowne suszenie, dodatkowo zakwaszenie poprawia walory żywieniowe ziarna.

W gospodarstwie Piotra Gręźlikowskiego, hodowcy trzody z województwa kujawsko-pomorskiego podpatrzyliśmy ciekawie rozwiązany problem konserwacji ziarna kukurydzy. Nie jest to żadna rewolucja – wszak metoda zabezpieczania kukurydzy przy użyciu kwasów organicznych znana jest od dawna, niemniej technologia ta warta jest z pewnością omówienia. I to nie tylko ze względu na niższy koszt zastosowania.

Kukurydza wymaga konserwacji.

Dla każdego kto choć trochę interesuje się rolnictwem, oczywisty jest fakt, że zbierana w naszym klimacie kukurydza charakteryzuje się bardzo wysoką wilgotnością, która nierzadko przekracza 30 – 35 proc. Przy tak dużej zawartości wody niemożliwe jest przechowywanie ziarna bez poddania go obróbce. Technologią powszechnie wykorzystywaną w tym celu jest oczywiście suszenie, niemniej ze względu na bardzo wysokie ceny nośników energii metoda ta znacząco zwiększa koszt konserwacji.

Ciekawą alternatywą dla suszenia ziarna jest jej konserwacja przy udziale kwasów organicznych. Metoda ta ma sporo wspólnego z tradycyjnym zakiszaniem ziarna np. na pryzmie czy w rękawie foliowym. W procesie fermentacji także powstają kwasy organiczne które zabezpieczają składowany materiał przed rozwojem grzybów. Prawidłowy kierunek fermentacji wymaga jednak stworzenia warunków beztlenowych, co bywa kłopotliwe i niekiedy pracochłonne.

Wykorzystanie kwasów organicznych jako dodatku paszowego ma tą przewagę, że zabezpieczone ziarno może być składowane bez obaw w warunkach tlenowych, nawet w zwykłym magazynie paszowym.

Zalety kwasów organicznych

Piotr Gręźlikowski produkowaną przez siebie kukurydzę stosuje w żywieniu trzody chlewnej. Technologię konserwacji przy użyciu kwasu propionowego stosuje już od lat. Głównym czynnikiem przemawiającym za jej wykorzystaniem jest znacznie niższa cena zabezpieczenia ziarna - jest ona kilkukrotnie niższa niż koszt suszenia. Dzięki temu hodowca ma możliwość wyprodukowania taniej i bezpiecznej paszy o wysokiej jakości i walorach odżywczych.

Jednak to nie jedyna zaleta płynąca z wykorzystania tej technologii. Zakwaszenie ziarna bardzo korzystnie wpływa też na zdrowie zwierząt: obniżając pH treści przewodu pokarmowego stwarzamy bowiem korzystniejsze warunki dla rozwoju symbiotycznej mikroflory, zaś rozwój organizmów patogennych jest w takich warunkach ograniczony. Nie jest to oczywiście żadna rewolucja – wszak od lat hodowcy stosują różnej maści zakwaszacze jako dodatek paszowy, tu jednak eliminujemy konieczność dodatkowego zakupu preparatu – pasza jest już bowiem niejako z automatu zakwaszona.

Jeszcze jedna korzyść płynąca z tej technologii to podwyższona smakowitość paszy – zwierzęta bardzo chętnie pobierają mieszankę wyprodukowaną na bazie zakwaszonego ziarna.

Jak to wygląda w praktyce?

Kwas w postaci płynnej dozowany jest za pośrednictwem podajnika ślimakowego, w którym zamontowano dysze dozujące preparat. Przepuszczając ziarno przez taką „żmijkę”, materiał zostaje dokładnie i równomiernie wymieszany z kwasem. W zależności od wilgotności ziarna dawkowanie produktu waha się od 2 do 3 proc. Jak mówi hodowca tak zabezpieczone ziarno może być przechowywane przez cały sezon i nie ma obaw co do tego, że straci ono swoją wartość.