Doczekaliśmy się skutecznej szczepionki na ASF?

Amerykańscy naukowcy ogłosili, że udało im się opracować szczepionkę w pełni chroniącą trzodę chlewną przed wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Jak wynika z badań opublikowanych w piśmie Journal of Virology, amerykańskim badaczom udało się stworzyć szczepionkę, która może przynieść rewolucję w walce z afrykańskim pomorem świń.

Szczepionka opracowana została na bazie wysoce zjadliwego szczepu wirusa – ASFV-G. Jest to ten sam szczep, który odpowiada za epizootię ASF w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce. Wirus ten zmodyfikowano jednak pozbawiając go jednego genu. Wystarczyło to, by jego zjadliwość ograniczyć do zera.

Badania przeprowadzone na grupie zwierząt wykazują wysoką skuteczność opracowanej szczepionki. Po podaniu domięśniowym zmodyfikowanego wirusa, wszystkie zwierzęta nie wykazywały objawów wiremii (co świadczy o bezpieczeństwie stosowania tej metody), oraz rozwinęły silną odpowiedź immunologiczną wobec wirusa ASFV-G. Co najważniejsze, zaszczepione zwierzęta poddane kontaktowi ze zjadliwym szczepem wirusa w czasie 28 dniowego okresu trwania badania nie wykazały jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń.

Jest to jak do tej pory pierwsza szczepionka, której wstępne badania potwierdziły skuteczność w walce z ASF. Cała branża będzie musiała jeszcze długo poczekać zanim będzie ona dostępna w handlu – przed dopuszczeniem do użytku niezbędne są bowiem dalsze procedury badawcze potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo preparatu. Niemniej ostatnie odkrycie może okazać się krokiem milowym w walce z afrykańskim pomorem świń.