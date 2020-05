Dopłaty wyrównawcze dla hodowców świń z niebieskiej strefy ASF?

Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG wnioskuje o wprowadzenie dopłat wyrównawczych dla producentów świń, którzy znaleźli się w strefach niebieskich na terenie całego kraju. Dofinansowanie pozwoli na utrzymanie produkcji świń w regionach zagrożonych i zmniejszy ryzyko nielegalnego przemieszczania zwierząt.

Niższe ceny skupu świń, problemy ze znalezieniem odbiorcy zwierząt, dodatkowe wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu zwierząt, to od lat typowe utrudnienia funkcjonowania w niebieskiej strefie ASF. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy choroba wystąpi w miejscu znaczącego zagęszczenia produkcji świń, jak to miało miejsce na początku kwietnia w Wielkopolsce. Hodowcy, którzy znaleźli się w nowej niebieskiej strefie z dnia na dzień zostali pozbawieni możliwości zbytu swoich zwierząt, ze względu na brak zakładów mięsnych, które są upoważnione do zakupu świń z takich obszarów.

Pierwsza sprzedaż tuczników, musiała być przekierowana do zakładów odległych od wielkopolskich gospodarstw aż o 800 km. Dlatego POLPIG zwraca uwagę, że dopłaty wyrównawcze dla hodowców świń, którzy są lub będą w niebieskiej strefie ASF na terenie Polski, są po prostu niezbędne.

Jak czytamy w komunikacie KZP-PTCh - Brak rzeźni, która byłaby zainteresowana ubojem świń ze strefy niebieskiej w województwie lubuskim i wielkopolskim powoduje duże anomalie na rynku żywca wieprzowego. Producenci świń ze stref niebieskich zostali pozbawieni możliwości sprzedaży na lokalnym rynku. Jedyną opcją, która jest dostępna, to przemieszczanie świń do rzeźni położonych na wschodzie kraju.

Jak podkreśla KZP-PTCh- Brak zainteresowania odbiorem świń ze strefy niebieskiej oraz wysokie koszty transportu sprawiają, że ceny oferowane za żywiec ze strefy niebieskiej są znacznie niższe od tych oferowanych przy skupie świń ze strefy wolnej od ASF. Brak odpowiednio zorganizowanego rynku w związku z wystąpieniem choroby sprawia, że rolnicy, którzy nie z własnej woli znaleźli się w strefie niebieskiej, są zmuszeni do sprzedaży żywca po zaniżonej cenie i ponoszą straty. Sytuacja jest dramatyczna, albowiem w zależności od tygodnia ceny skupu żywca wieprzowego w strefach niebieskich były niższe od 60 do 90 groszy za kilogram.

Zdaniem Związku dopłaty wyrównawcze pozwolą utrzymać produkcję trzody chlewnej w strefach niebieskich oraz (jak pokazują doświadczenia z innych krajów) ograniczą ryzyko związane nielegalnym przemieszczaniem świń (poza nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej) w celu osiągnięcia wyższej ceny za żywiec. - Jest to szczególnie ważne ze względu na zbliżanie się sezonu letniego, w którym przez ostatnie lata obserwowaliśmy większą liczbę ognisk ASF w stadach świń w Polsce. Pokusa niekontrolowanego przemieszczania świń ze stref niebieskich może przyczynić do rozprzestrzeniania się wirusa ASF na inne obszary kraju - czytamy w komunikacie.