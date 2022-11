Polska stała się dużym importerem mięsa wieprzowego i ta sytuacja z roku na rok ulega pogłębieniu. Dr Marian Kamyczek dyrektor Instytutu Zootechniki – PIB ZD w Pawłowicach zaznaczył w trakcie konferencji NWwR, że każdy z zakładów mięsnych musi też zdawać sobie sprawę, z tego że po wykończeniu krajowych producentów, zmniejszeniu populacji świń do bardzo małej liczebności, to za rok może się okazać, że ceny, jakie będzie trzeba płacić za półtusze wieprzowe będą zupełnie inne.

Przywóz wieprzowiny do Polski stale się umacnia, to nie buduje stabilności prowadzenia chowu i hodowli świń na krajowym rynku, szczególnie w trudnych warunkach ekonomicznych. - Polska stała się bardzo dużym importerem netto, to znaczy, że teraz ponad dwukrotnie więcej importujemy wieprzowiny, aniżeli eksportujemy do innych krajów. Dzieje się tak nie dlatego, że tamta wieprzowina jest lepsza. Tylko dlatego, że z tamtych krajów jest oferowana w niższych cenach. Jeżeli tam nie ma na nią zbytu, w takich krajach jak Belgia, Niemcy, Holandia, to jest wówczas sprzedawana do Polski, w takiej cenie, żeby to się dla nich opłacało. Z kolei nasi przetwórcy też chętnie kupują takie półtusze, bo one po prostu zbijają cenę i wtedy się mówi naszym producentom: „ja mogę kupić duńskie za niższą cenę, ja mogę kupić belgijskie za niższą cenę" – mówił dr Marian Kamyczek, podczas debaty w sesji Trzoda chlewna, w trakcie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Według wstępnych danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, polski bilans wymiany handlowej dla mięsa wieprzowego świeżego, chłodzonego lub mrożonego jest niekorzystny i ta sytuacja się pogłębia. Jeśli chodzi o wolumen mięsa eksportowanego lub wywożonego poza Polskę w ramach UE to w miesiącach I-VIII 2022 r. wyniósł 235,9 tys. t (zmiana -14,9% rdr), z kolei import jest ponad dwukrotnie wyższy i wyniósł w tym samym okresie 502,3 tys. ton (zmiana +11,4% rdr).

Dr Marian Kamyczek podkreślił też, że wsparcie publiczne krajowej produkcji świń pozwala w pewnym stopniu na przetrwanie rodzimych stad. Zaapelował też do zakładów mięsnych.

- Mamy świadomość, że nie może być tak, że będziemy skazani tylko na importy. Każdy z zakładów mięsnych musi też zdawać sobie z tego sprawę, że po wykończeniu krajowych producentów, zmniejszeniu tej populacji świń do bardzo małej liczebności, to za rok może się okazać, że ceny jakie będzie trzeba płacić za półtusze będą zupełnie inne. Skoro tam zmniejszy się też pogłowie, to już nie będzie tego nadmiaru i wtedy ceny podskoczą do góry. To jest naturalna konsekwencja tego rynku. Bardzo bym tutaj optował za tym, by nie patrzeć za wszelką cenę za tym tańszym towarem, bo on wykańcza naszych rodzimych producentów – podsumował na koniec dr Kamyczek.

Cała debata do wysłuchania pod tym linkiem.